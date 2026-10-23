Muere a los 93 años Tom Skerritt, el inolvidable actor de 'Alien' y 'Top Gun' que también fue ganador del Emmy

Tom Skerritt, el veterano actor estadounidense que conquistó al público con sus papeles en películas tan emblemáticas como 'Alien' y 'Top Gun', ha fallecido a los 93 años por causas naturales. Con una trayectoria que abarcó varias décadas, Skerritt se convirtió en un rostro habitual del cine y la televisión, alternando grandes producciones de Hollywood con trabajos que le valieron el reconocimiento de la crítica. Entre sus numerosos créditos destaca también su interpretación en la serie 'Picket Fences', por la que ganó un premio Emmy en 1993.

Descanse en paz

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Tom Skerritt tuvo un recorrido poco convencional antes de convertirse en actor. En 1951 se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y, tras aquella etapa, se trasladó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa. Al mismo tiempo, comenzó a acercarse a la interpretación a través de pequeñas producciones teatrales, una formación que sentó las bases de su futura carrera en la industria audiovisual.

Su debut en la gran pantalla llegó en 1962 con 'War Hunt', un drama bélico en el que compartió reparto con Robert Redford y Sydney Pollack. A partir de entonces, su experiencia en historias de temática militar le abrió las puertas de distintas producciones televisivas, entre ellas las series 'Combat!' y 'The Virginian'. Sin embargo, el reconocimiento más amplio llegaría unos años después, gracias a una película que marcó un punto de inflexión en su trayectoria: 'M*A*S*H' (1970), la sátira antibelicista dirigida por Robert Altman.

Durante las décadas siguientes, Skerritt participó en algunas producciones fundamentales de la historia del cine. En 'Alien, el octavo pasajero' (1979), de Ridley Scott, interpretó al capitán Dallas, mientras que en 'Top Gun' (1986) se puso en la piel del comandante Mike 'Viper' Metcalf, el instructor de vuelo del personaje de Tom Cruise.

Su trayectoria también tuvo un importante reconocimiento en televisión. En 1993, el actor ganó el premio Emmy al mejor actor principal en una serie dramática por su interpretación del sheriff Jimmy Brock en 'Picket Fences', ficción que recibió elogios de la crítica durante los años noventa. Este galardón se sumó a una carrera caracterizada por la versatilidad y por su capacidad para desenvolverse en géneros muy distintos, desde el cine de ciencia ficción y el drama bélico hasta las historias policiales.

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