4,38 millones de espectadores. El paso de Pedro Sánchez por 'La Revuelta' da a Broncano su récord histórico de audiencia

David Broncano se marcó un órdago tremendo cuando se le ocurrió invitar al presidente del Gobierno a su programa, y Pedro Sánchez recogió el guante casi inmediatamente. La apuesta ha salido tremenda para 'La Revuelta', ya que el programa de Broncano de este jueves 22 de octubre se anotó un récord histórico con su audiencia más alta hasta la fecha.

No podía ser de otra manera

Para bien o para mal, nadie se iba a querer perder la visita de Sánchez, tanto para escuchar lo que tuviera que decir para defender su gobierno como para ponerle a parir a sabiendas de lo que se cocía durante el programa. En 'La Revuelta' tenían que ser perfectamente conscientes del revuelo que iba a causar tener al presidente como invitado, y el interés generado le valió a La 1 un 33,9% de cuota de pantalla.

Con una media de 4,38 millones de espectadores, el programa de Broncano ha registrado su audiencia más alta hasta la fecha. Un récord histórico que ha superado cualquier entrega anterior desde que el formato se emite en la cadena pública desde el 9 de septiembre de 2024.

Según Barlovento Comunicación, hasta 7,12 millones de personas, un 15% de la población española, vieron el algún momento de la noche 'La Revuelta'. Fue un día buenísimo para La 1, que lideró la audiencia de ayer con un 18,2% de cuota de pantalla. Y, en concreto, 'La Revuelta' supuso el 34,2% de la audiencia de todo el día.

Tras 'La Revuelta' tomó el relevo en La 1 'El perro andaluz', el programa de Manu Sánchez, con una entrevista a Ada Colau y Leire Martínez. Aquí la cadena de RTVE tuvo que conformarse ya con un 19,1% de share y más de un millón de espectadores de media, pero sí que fue la tercera entrega del programa más vista por detrás de la entrevista de Anabel Alonso y Niña Pastori el 2 de julio con 22,5% de share, y la de María del Monte y Paula Vázquez el 9 de julio con un 21,8%.

Ahora queda ver si Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal también aceptan el desafío de Broncano, o deciden quedarse solo con el micrófono de Jordi Wild.

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