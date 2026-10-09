'La Revuelta' sacó pecho de su espíritu chapucero en la entrevista a Shakira, desplazando al glamour y abrazando la incomodidad. Han ganado a 'El Hormiguero'

Cuando David Broncano, Quequé e Ignatius Farray estaban en el añorado programa de radio 'La vida moderna', no siempre eran episodios bien estructurados, con público enfervorecido y secciones con guion. A veces se juntaban a hablar de sus cosas, sin música, entrando regular: lo que los fans entendíamos como "sashimi" (o sea, en crudo). Lo que no esperaba es que algún día vería el espíritu de los programas "sashimi" trasladado a la televisión... con la excusa de la mayor entrevista del año de 'La Revuelta'.

Las mujeres facturan (y llegan tarde)

El programa de ayer de 'La Revuelta' no fue para todos los gustos, ni mucho menos. Fue café para muy cafeteros, para los que llevamos tiempo viendo a esta panda metiendo la pata, revolcándose en el lodazal y sacando humor de la desidia con un claro "esto a Pablo Motos no le pasa". David Broncano, en un coche, grabado con el móvil y comiendo un sándwich de atún con tomate, afirmaba que se dirigían a toda prisa al Estadio Shakira para una entrevista que no sabrían si podrían dar y que, sí o sí, sería corta.

Así fue: más de la mitad del "programa", que ha causado la rabia entre los fans de Shakira (como si la culpa no fuera de ella por llegar una hora y pico tarde), fue Broncano preguntándose si habría entrevista porque la artista llegaba tarde, dando paseos en un carrito de golf y charlando con trabajadores del concierto y amigos. Todo ello sin cortar ni editar porque, como ellos mismos explicaron, no daba tiempo a hacerlo y mandárselo a RTVE. De hecho, la entrevista (si llegara a suceder) tenía que editarse a todo trapo en una unidad móvil.

Fue una payasada deliciosa que recuperó el espíritu inesperado de 'La Revuelta', alejado de teatros lujosos: dos cómicos en el estadio Shakira preguntándose si habrá entrevista o el programa se basará exclusivamente en la espera. Fue fascinante, divertido, arriesgado y un tipo de televisión que, alejada de artificios, no se hace (por motivos obvios). Por lo que sea, Iker Jiménez no empieza 'Horizonte' comiéndose un sándwich y diciendo "A ver si hoy hay programa o no, no lo sabemos".

Bruta, ciega, sordomuda

Fue quitar el glamour a la tele, mostrar la verdadera cara del Mago de Oz, meternos en las entrañas de la producción, y sacar contenido de donde solo había desesperación: Broncano sentado en la carpa donde están los bidones de refresco y cerveza, sentado en una caja de Coca-Cola, con un micro de corbata cogido con la mano, tiene gracia ya de por sí. No hay mayor ejemplo de la mezcla de glamour y cutrez de 'La Revuelta' que esperar a Shakira entre bidones de Coca-Cola y sillas de plástico. Pura vida moderna. Puro keep it cutre.

Y la entrevista, ¿qué? Pues nada, una más. El presentador, que tenía que marcharse a hacer algo personal muy importante (unos dijeron que casarse, pero es improbable, y se quedó en "evento familiar"), estuvo incómodo, preguntando sobre si la habían visto mear en un Policlin o si su equipo ficticio de fútbol perdía alguna vez. En una onda totalmente distinta, Shakira quería hablar de ella misma, sus conciertos y de su éxito. Después de hora y media esperando, a bote pronto, en el frío, con los nervios de coger un avión, los 15 minutos supieron a coitus interruptus, con cero glamour, pero mucha autoconsciencia.

Los fans de Shakira han quedado disgustadísimos, exigiendo que la colombiana tuviera más minutos de pantalla para explayarse sobre sus cosas. Los de 'La Revuelta' pedíamos aún más hundimiento en el barro. Que nunca hubiera aparecido y, en el mejor espíritu del programa, tras anunciar a una de las mayores estrellas del mundo, todo el programa hubiera sido gente desolada diciendo que no hay entrevista, pero algo tienen que emitir en su lugar.

Ayer, 'La Revuelta' ganó a 'El Hormiguero' con creces en audiencia (más de 100.000 espectadores), pero no creo que nadie que viniera de nuevas al programa se quiera quedar. La bendición y la maldición de tener sueños de grandeza pero ser un cutre.

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