'La Revuelta' entrevistará hoy a Pedro Sánchez en una campaña electoral en la que todos los candidatos quieren jugar en casa para no meter la pata

En las elecciones del 29-N todo el mundo en televisión quiere una entrevista, pero ninguno de los candidatos se atreve a jugar fuera de casa, al menos en sus primeros compases. Mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han aceptado la invitación de Jordi Wild, Pedro Sánchez ha hecho lo propio con 'La Revuelta': todos han recibido las invitaciones para ambos sitios, pero a nadie le agrada, en un tiempo tan delicado donde pisar fuera del tiesto significa perder votos, tomar riesgos.

El perro, dispuesto a ladrar

Tradicionalmente, el programa de televisión no informativo al que iban todos los candidatos siempre ha sido 'El Hormiguero', que es posible que este año se esté esperando a que la campaña esté más avanzada. Sin embargo, al recrudecer su lado político en los últimos años y abandonar su apariencia de access para todos los públicos, es posible que algunos candidatos quieran echarse atrás rompiendo el hábito.

Por su parte, en 'La Revuelta' han anunciado que dos de los cuatro líderes que se juegan las elecciones (se supone que Ada Colau o Gabriel Rufián acompañarán a Pedro Sánchez en el futuro) han aceptado el envite, y que no tienen pensado cambiar el estilo del programa para pasar a hacer preguntas serias. Eso sí, aunque muchos creen que será un masaje, lo cierto es que en el programa llevan meses criticando al gobierno desde la risa, así que es difícil predecir lo que pasará.

Es algo fácil de decir cuando son los de tu cuerda los que vienen remando a favor, pero, como vimos en la arisca entrevista a Mariló Montero de hace unos meses, David Broncano abandona la broma si su invitado le confronta políticamente... y no creo que Abascal fuera precisamente en son de paz y dispuesto a reírse con Don Pimpón.

Sea como sea, lo único cierto es que el primero en inaugurar la ronda de visitas a programas de entretenimiento será el actual presidente del gobierno, que aparecerá hoy a partir de las 21.45 en La 1, y que como competencia tendrá 'Horizonte' en Cuatro y a Paco González en Antena 3. No es que unos sean cobardes y otros valientes: en estas elecciones, todos los programas quieren (aparentemente) tener a todo el mundo, pero ninguno de los candidatos quiere nadar en un mar repleto de tiburones pudiendo responder a las preguntas de los colegas.

Y no, yo tampoco veo a Feijóo respondiendo el dinero que tiene y las relaciones sexuales de sus últimos 30 días. Por curioso que fuera.

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