La Fiesta del Cine vuelve a ser un éxito y bate un nuevo récord histórico: la iniciativa registra el mejor dato de recaudación de la última década

La Fiesta del Cine de otoño de 2026 ha cerrado con unos resultados que no se veían desde hace siete años. La iniciativa ha registrado una cifra estimada de 1,51 millones de entradas vendidas, su mejor dato desde el otoño de 2019, consolidando una edición especialmente positiva para las salas españolas.

La asistencia prácticamente duplica la registrada en la convocatoria del otoño pasado y supera en un 11,8% la de la edición de primavera de este mismo año. Se trata, además, del mejor balance anual de esta década para la Fiesta del Cine, con las dos convocatorias celebradas en 2026 sumando más de 2,9 millones de espectadores y una recaudación superior a los 10 millones de euros. Los datos todavía son provisionales, pero apuntan a una recuperación de la participación del público en una iniciativa que busca acercar el cine a los espectadores mediante entradas a precios reducidos.

El mejor año de la década

Los 1,51 millones de entradas vendidas durante la edición de otoño sitúan esta convocatoria como la más exitosa desde 2019. Para encontrar una cifra comparable hay que remontarse a antes de la pandemia, cuando la Fiesta del Cine todavía registraba algunos de sus mejores resultados de asistencia. El balance de este año supone, por tanto, un hito para la iniciativa y para las salas participantes.

La comparación con las ediciones más recientes también refleja la magnitud de los resultados. La asistencia de este otoño casi duplica la del mismo periodo del año 2025, mientras que el dato supera en un 11,8% el registrado durante la Fiesta del Cine de primavera de 2026. La evolución entre ambas convocatorias muestra un incremento del interés por esta promoción cinematográfica.

Además, si se tienen en cuenta las dos ediciones celebradas durante 2026, el balance es todavía mejor. En conjunto, ambas han reunido a más de 2,9 millones de espectadores y han generado más de 10 millones de euros de recaudación. Estas cifras convierten al año en el mejor de la década para la Fiesta del Cine, a falta de que se confirmen los datos definitivos de la convocatoria de otoño.

De momento, las cifras facilitadas son estimaciones provisionales, por lo que habrá que esperar a la publicación del balance definitivo para conocer el resultado final. Aun así, los datos disponibles dibujan un escenario especialmente favorable para la iniciativa, que continúa apostando por los precios reducidos como incentivo para acudir a las salas y disfrutar de los estrenos en pantalla grande. Y por los resultados obtenidos, parece que la idea no puede ser mejor.

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