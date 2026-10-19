Las 4 mejores películas que ver por la Fiesta del Cine y volver a recuperar la sensación de ver arte a lo grande

Por segunda vez en el año, como es tradición, tenemos casi una semana de entradas a precio mucho más reducido del habitual para incentivar la asistencia a las salas. La Fiesta del Cine vuelve a celebrarse con tickets a 3,5 euros para poder ponerse al día con los últimos estrenos y recuperar la sensación de ver películas en la pantalla grande.

En esta ocasión resulta especial porque muchos estrenos interesantes y alternativos se han juntado en las últimas semanas para hacer apetecible visitar los cines estos cuatro días. Por tener, hay hasta reestrenos de lo más potentes de clásicos recuperables. Hoy recomendamos uno de ellos, así como interesantes títulos que van desde la comedia hasta el documental más estremecedor.

‘Los demonios’ (’The Devils’)

Dirección: Ken Russell. Reparto: Vanessa Redgrave, Oliver Reed, Dudley Sutton, Max Adrian, Gemma Jones.

La blasfema obra de culto del singular Ken Russell regresa a los cines restaurada a la máxima calidad posible, y sin la censura que eliminó algunas de sus secuencias más provocadoras. Una película total llena de pesadilla religiosa, tan surrealista como grotesca, que es uno de los visionados más sensacionales disponibles ahora en carteleras.

La crítica en Espinof

‘Digger’

Dirección: Alejandro González Iñárritu. Reparto: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller, Jesse Plemons.

Entrar en qué hace asombrosa y especial a la última película de Alejandro G. Iñárritu entra en terreno de estropear sus grandes sorpresas, así que mejor no señalar mucho más allá de ahí. Una sátira muy pertinente y compleja para nuestros tiempos con un Tom Cruise absolutamente arrollador en su entrega.

La crítica en Espinof

‘La invitación.’ (’The Invite.’)

Dirección: Olivia Wilde. Reparto: Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton, Penélope Cruz.

Revolviendo todos los personajes y recovecos de la obra original de Cesc Gay, este remake de ‘Sentimental’ realizado por Olivia Wilde consigue ir aún más lejos a la hora de divertir metiendo el cuchillo en relaciones de pareja y crisis de mediana edad. Una increíble exhibición de puesta en escena en apenas cuatro habitaciones y también de cómo hacer cine de risas ágil y tan agudo como incómodo, además de aprovechar un reparto que es la bomba.

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‘NAZA’

Dirección: Yuval Abraham, Rachel Szor. Intervenciones de: Yuval Abraham.

El visionado más duro para este octubre no lo ofrece una película de terror, sino un documental periodístico que tiene lugar en la oscuridad de la noche en azoteas de Israel. La dupla que ya ganó el Oscar con ‘No Other Land’ vuelve a denunciar las atrocidades y el genocidio sistemático cometidos contra los palestinos por el gobierno de Netanyahu a través de conversaciones con gente que detalla cómo desarrollan métodos para aniquilar más eficientemente. La inmersión en el horror es tan profunda que salir de la sala se vuelve como dar un paso a otra dimensión, aunque sea la tuya.

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