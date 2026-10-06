'NAZA' será un documental clave para saber qué ha pasado en el genocidio de Palestina, y una de las películas clave de 2026

Salí de ver 'NAZA' imbuído en una nube de tristeza. Todo a mi alrededor, en la bulliciosa Gran Vía de Madrid, parecía extraño, casi indignante: los turistas sacándose fotos con el cartel de Schweppes, las muestras gratuitas en Callao, los tiktokers haciendo de las suyas, los anuncios luminosos anunciando la vuelta al cole, las tiendas de carcasas donde nunca hay nadie dentro, las catas de turrón gratuito en octubre, la acampada de Sol. Todo parece poco cuando no puedes parar de pensar que a la puerta de casa, en Palestina, han muerto ya más de 75000 personas en un genocidio que, gracias a este documental, ya nadie puede negar.

Desde el río hasta el mar

En 2012, 'The act of killing' nos dejó a todos con el corazón en un puño mientras sus protagonistas relataban los crueles asesinatos que cometieron durante los años 60 en Indonesia. Ahora, 'NAZA' hace lo mismo pero asentándose en la era actual, sobre los tejados de Tel-Aviv y dejando a sus protagonistas en un cobarde (pero comprensible) anonimato. Durante 80 minutos, la maldad humana se abre paso mientras personas, unas arrepentidas y otras no tanto, narran cómo han matado niños a posta, cómo han dejado que los perros se coman los cuerpos de quienes dejaron atrás y reconocen que nunca fue una guerra, sino un simple, llano y lamentable genocidio.

Lo malo de estar informado y no negar la realidad respecto a la situación en Gaza es que un documental como este no puede sorprenderte. Pero sí, desde luego, enfadarte, frustrarte, dejarte con ganas de llorar por una masacre en la que nosotros no podemos hacer nada y con la comunidad internacional haciendo caso omiso. Puede que, como ya pasaba en 'La voz de Hind', la película valga más por lo que cuenta que por cómo lo hace (al final, salvo por los fantásticos interludios, podría ser un podcast... aunque habría perdido el impacto), pero es necesaria en tiempos de desinformación y propaganda a niveles absurdos.

Este exceso de propaganda es otro de los temas que toca 'NAZA' en unos fabulosos interludios entre entrevistas, donde vemos a los habitantes israelíes, en sus casas, viendo a Netanyahu por televisión diciendo consignas que no se alejan tanto de aquellos panfletos nazis durante la persecución judía. A solo unos kilómetros, un pueblo muere. Y solo en los tejados, protegidos por las sombras y la distorsión de voz, unos pocos se atreven a hablar entre misiles, bombas y supuestos ratios de eficiencia, de niños muertos, de "daño colateral".

Palestina vencerá

En uno de los momentos más escalofriantes de 'NAZA', uno de los entrevistados afirma que su labor era como la de un videojuego, tratando de destruir tanto como pudiera antes de que surgieran preguntas de la comunidad internacional. Porque lo que para algunos es miseria, muerte y destrucción de sus hogares y su vida, para otros es el 'Call of Duty'. En un mundo deshumanizado, donde cada día hay proclamas a favor de Israel en redes sociales (y posiblemente incluso en los comentarios de esta misma crítica), este documental se atreve, desde el propio país, a hacer algo tan "polémico" como señalar la matanza de inocentes.

'NAZA' es tristemente necesario. Estamos anestesiados ante las imágenes de hogares destruidos y gente muerta entre los escombros de sus casas, pero aún hay margen para enfurecernos con personas que afirman que matar gente a distancia es para ellos como un trabajo de oficina más, decidiendo dónde bombardear gracias a la IA tras acceder a los teléfonos de toda la población. No es maldad intrínseca, no es simple goce con la muerte de personas: es propaganda. Es un pensamiento enquistado entre estos soldados: no hay buenas personas en Gaza, se lo merecen, y la venganza es la madre de todas las soluciones.

Netanyahu ya ha anunciado que hará todo lo posible por quitar la nacionalidad a Yuval Abraham y Rachel Szor, los directores, que ya hicieron el fabuloso documental 'No other land'. Porque 'NAZA' va más allá del cine político, de actualidad y de los aplausos en Venecia: es puro riesgo. Ambos directores se han jugado su futuro para contar la realidad que muchos medios silencian, y que, desde los tejados de una ciudad, se torna maquiavélica, dura, chocante. Esta es desde ya una pieza imprescindible para entender este genocidio que se estudiará en el futuro cuando llegue la pregunta clave: ¿Por qué no hicimos nada para pararlo?

En Espinof | Se hizo pasar por propagandista de Corea del Norte para denunciar la propaganda. El resultado es una de las películas más mordaces del siglo XXI

En Espinof | Las mejores películas de 2026