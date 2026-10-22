El casting de James Bond entra en su recta final: revelan los nombres de los dos grandes favoritos y los descartes para suceder a Daniel Craig

Después de una cantidad de tiempo que muchos podrían considerar excesiva tratándose de una franquicia multimillonaria —recordemos que 'Sin tiempo para morir' se estrenó hace ya cinco años—, el último mes ha estado marcado por los chascarrillos, los rumores y las metidas de pata en lo que respecta al fichaje —o la ausencia del mismo— del actor que interpretará al nuevo 007 en la vigésimo sexta película canónica de la saga.

Un último paso

Pues bien, pocas semanas después de que Gary Oldman enunciase un habemus Bond para terminar recogiendo cable y de que Saoirse Ronan afirmase que no tiene ni idea de los tejemanejes de su marido Jack Lowden, la gente de The Hollywood Reporter acaba de arrojar luz sobre el drama que tiene montado la gente de Amazon MGM Studios con el que podríamos calificar como el casting de la década.

Tal y como han afirmado en el medio, varias fuentes han dado la lista de nombres que participarán —y que no lo harán— en el selecto grupo de actores que se pondrán frente a las cámaras en la última prueba para convertirse en el sucesor de Daniel Craig. De todos los intérpretes que han figurado en las quinielas desde el principio, los únicos que parecen tener el puesto asegurado en la final son Callum Turner y el mencionado Jack Lowden.

Lo que desconcierta es que varias fuentes de THR han dejado fuera de la ecuación a Jack O'Connell —mi favorito, todo sea dicho— y a Jacob Elordi. Con esto sobre la mesa, cabe destacar que hay al menos tres actores implicados en el casting definitivo; número que podría ampliarse a cinco según otros insiders. Sea como fuere, parece que Turner y Lowden tienen medio pie dentro de la producción que dirigirá Denis Villeneuve.

Por el momento, Amazon no ha dado detalles al respecto más allá del último comunicado en el que se limitaban a subrayar que "La búsqueda del siguiente James Bond está en marcha" y que compartirían nuevas noticias con los fans de 007 cuando fuese el momento adecuado. Este parece estar más cerca que nunca, ya que la prueba, que se dividirá en los apartados de stunts, presencia en cámara y diálogo, se celebrará en Londres a lo largo de este fin de semana.

En Espinof | Las mejores películas de James Bond. Sus (00)7 aventuras más alucinantes en Amazon Prime Video si no quieres ver toda la saga del espía con licencia para matar

En Espinof | Es la película de James Bond favorita de Christopher Nolan y la puedes ver en Amazon Prime Video: una gran cinta de acción con escenas que el director ha copiado en 'Origen' y en 'Tenet'



