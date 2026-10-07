Saoirse Ronan responde al rumor que coloca a Jack Lowden, su marido, como el nuevo James Bond

El nombre de Jack Lowden lleva semanas ganando fuerza entre los candidatos para convertirse en el nuevo James Bond. Sin embargo, mientras los rumores sobre el próximo 007 continúan creciendo, su mujer, Saoirse Ronan, ha preferido restar importancia a una posibilidad que, según cuenta, apenas ocupa espacio en su vida diaria.

La protagonista de 'Lady Bird' ha sido preguntada por la Associated Press por las recientes declaraciones de Gary Oldman, compañero de Lowden en 'Slow Horses'. El veterano intérprete había asegurado que el actor escocés podría formar parte de la lista de candidatos para recoger el testigo de Daniel Craig como el agente secreto británico.

Ronan ha reconocido que Oldman "piensa que Lowden es James Bond", pero no quiso confirmar ni desmentir que su marido haya sido elegido para interpretar al personaje. "Es algo independiente", ha respondido la actriz: "Estamos haciendo nuestra vida, para ser sinceros. Tenemos muchas otras cosas de las que ocuparnos".

La actriz quiso dejar claro que, puertas adentro, el supuesto fichaje de Jack Lowden como James Bond no parece ser una cuestión especialmente relevante. "No es realmente un tema que salga en casa, para ser sincera. Hay que sacar al perro a pasear, hay que hacer la cena; estamos mucho más centrados en eso", ha añadido.

Mientras tanto, Lowden continúa centrado en 'Slow Horses'. Según Ronan, el actor está "pasándolo bien" durante el rodaje de los nuevos episodios de la serie de Apple TV, que actualmente emite su sexta temporada.

Gary Oldman avivó los rumores

Las especulaciones sobre Lowden como próximo James Bond cobraron fuerza después de que Gary Oldman hablara sobre el futuro de la franquicia el pasado septiembre. El actor afirmó que había oído que su compañero de reparto estaba entre los candidatos y llegó a insinuar que la decisión sobre el nuevo 007 ya podría estar tomada.

"Se rumorea que está en la lista de candidatos", declaró Oldman. "Lo vamos a descubrir muy pronto, ¿no? Porque lo han elegido. Han tomado su decisión, pero todavía no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack".

Jack Lowden en 'Slow Horses'

Sus palabras provocaron todo tipo de especulaciones, aunque posteriormente el propio Oldman matizó sus declaraciones. Durante un panel en el Festival Internacional de Cine de Toronto explicó que sabía que existía una lista de seis candidatos, pero que desconocía quién había sido finalmente escogido.

"He oído el rumor de que han elegido a James Bond, pero todavía no lo han anunciado, y es su prerrogativa", aclaró. "Incluso si lo supiera... he aprendido la lección. No voy a abrir la boca. Así que no sé quién es, pero espero que sea Jack".

¿Quién será el próximo James Bond?

La sucesión de Daniel Craig sigue siendo uno de los grandes interrogantes de Hollywood. Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de 'James Bond', mientras que Steven Knight, responsable de 'Peaky Blinders', se encargará del guion.

Será, además, la primera entrega de la saga desarrollada por Amazon MGM después de que el estudio obtuviera el control creativo total del personaje y de su propiedad intelectual en febrero de 2025.

Junto a Jack Lowden, otros nombres como Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson han aparecido entre los posibles candidatos para interpretar al nuevo 007. Por ahora, sin embargo, Amazon MGM no ha anunciado oficialmente quién será el próximo James Bond.

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