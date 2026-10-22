Arnold Schwarzenegger visitó España por primera vez en 1981 y le sorprendió algo de los españoles rodando 'Conan, el bárbaro': "Tardaban demasiado en morir"

Es bien conocido que Arnold Schwarzenegger grabó la mítica 'Conan, el bárbaro' en España. De hecho, fue en enero de 1981 cuando el famoso actor visitó el país por primera vez para iniciar un largo y tortuoso rodaje donde tuvo más de un desencuentro con el director John Milius.

Lo cierto es que el plan inicial del equipo era rodar la película en Yugoslavia, pero la muerte de Tito obligó a buscar una nueva localización. Fue entonces cuando se decidió que España era el lugar propicio, principalmente porque grabar allí iba a ser mucho más barato que en otros territorios.

El entusiasmo de los extras

El rodaje de 'Conan, el bárbaro' sufrió varios contratiempos imprevisibles y totalmente diferentes entre sí. Por ejemplo, el 23 de febrero de 1981 se produjo el fallido golpe de Estado de Tejero con el equipo de 'Conan, el bárbaro' rodando a menos de 100 kilómetros de Madrid. Además, las temperaturas en Segovia eran tan bajas que la sangre artificial se congelaba, por lo que no quedó otra que mezclarla con vodka para evitarlo.

No obstante, una de las anécdotas más curiosas y que quedó grabada para siempre en la memoria de Schwarzenegger se refiere a los extras españoles. El propio actor recuerda en su autobiografía 'Vida Total: Mi historia increíble' que "tardaban demasiado en morir", lo que creó complicaciones en el set.

El protagonista de 'Mentiras arriesgadas' continúa señalando que "Milius les decía una y otra vez: Cuando Conan te apuñale, simplemente caes. Pero caían de forma teatral, se levantaban hasta la mitad, volvían a caer, jadeaban... Yo estaba ocupado matando a mi siguiente oponente y oí a Milius gritarle al tipo que estaba detrás de mí: ¡Estás muerto! ¡Quédate en el suelo! ¡Te han acuchillado, no te muevas!".

El problema era que algunos de los más de 1.500 extras que se había contratado para la ocasión estaban tan entusiasmados con participar en la película que se dejaban llevar en esos momentos y caían en la sobreactuación. Eso se convirtió en un tremendo quebradero de cabeza para Milius, pero no tardó en encontrar la solución perfecta: pagarles más dinero a cambio de que murieran de forma más rápida y convincente ante la cámara.

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