"Él no nos ha olvidado". En 2021, Schwarzenegger pagó 250.000 dólares de su bolsillo para dar el mejor regalo de Navidad a 25 veteranos de guerra

Aún faltan más de dos meses para el 25 de diciembre pero, ¿cuándo ha sido eso un problema para traeros una historia navideña? El caso es que ayer, mientras os contaba cómo Gary Sinise, el mítico teniente Dan de 'Forrest Gump', lleva cada año a Disney a más de mil hijos de veteranos de guerra caídos, supe que Arnold Schwarzenegger decidió hace cinco años regalar algo más que juguetes. El actor financió la instalación de 25 pequeñas viviendas para antiguos combatientes sin hogar en Los Ángeles.

Se trató de una donación personal de 250.000 dólares a la organización sin ánimo de lucro Village for Vets, con el objetivo de ofrecer a un grupo de veteranos en situación de calle un techo digno, seguridad y la oportunidad de iniciar una nueva etapa justo antes de las fiestas navideñas. Gracias a esto, insistimos, se instalaron 25 pequeñas casas prefabricadas (o tiny homes en inglés) 100% equipadas con camas, climatización y cerraduras. Pero no solo eso. Que una figura de la talla de la estrella de 'The Terminator' impulsara esta iniciativa tuvo un enorme impacto mediático y sirvió de efecto llamada, logrando que la entidad lograra recaudar hasta más de 100.000 dólares adicionales procedentes de cientos de nuevos donantes anónimos inspirados por la causa.

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"Me hace sentir bien poder devolver algo a este país que me lo ha dado todo"

Schwarzenegger no es de quedarse quieto y también quiso asistir a la entrega de estas viviendas en Nochebuena: "Hoy he celebrado la Navidad por adelantado. Las 25 viviendas que doné para veteranos sin hogar se han instalado aquí, en Los Ángeles. Ha sido fantástico pasar un tiempo con nuestros héroes y darles la bienvenida a sus nuevos hogares", comentó en un mensaje publicado en X/Twitter. "Me hace sentir bien poder devolver algo a este país que me lo ha dado todo", agregó posteriormente en declaraciones a Fox 11, donde también habló su hijo Patrick Schwarzeneg, actor de 'The White Lotus': "Son fechas navideñas; cualquier cosa que podamos hacer para que la semana de los demás sea un poco mejor y más feliz, bienvenida sea. (...) Se lo debemos todo a nuestros veteranos".

Ya os podéis imaginar que el regalo del actor fue bien recibido. Es el caso del veterano Bruce Henry Cooper, que agradeció personalmente el gesto a Arnold: "Él no nos ha olvidado. No se ha olvidado de nadie". El programa Tiny Shelter (Pequeños Refugios) buscaba ofrecer una solución temporal a los veteranos sin hogar en su camino hacia la estabilidad residencial, proporcionándoles una mayor seguridad que los campamentos de tiendas de campaña donde antes vivían, según podemos leer desde Fox 11.

En Navidad estrena película con Alan Ritchson

Schwarzenegger, todos lo sabéis, fue gobernador de California durante ocho años y, aunque en el cine no tuvo un papel de veterano de guerra como el mencionado Gary Sinise o Stallone, sí interpretó a varios personajes de perfil militar en superproducciones como 'Predator' (1987) y 'Commando' (1985). Pronto volveremos a verlo en una película de ambientación navideña, 'En busca del saco mágico' ('The Man with the Bag'), esta vez acompañado por quien muchos consideran su mejor heredero en Hollywood, Alan Ritchson. La comedia de acción llegará este 2 de diciembre a Prime Video.

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