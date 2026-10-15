Sylvester Stallone (80 años) tiene muy claro cuál es el mayor arrepentimiento de toda su carrera: "Soy un idiota por haberlo hecho"

Sylvester Stallone es un héroe de acción, y eso termina pasando factura. 'Rocky', 'Acorralado', 'Demolition Man', 'Los mercenarios'... Stallone tiene una carrera llenita de películas en las que se ha dejado la piel haciendo sus propias escenas de riesgo, y a sus ochenta años es algo que desearía haberse ahorrado.

Si pudiera volver atrás...

En una entrevista reciente con Fox News Digital, Stallone ha echado la vista atrás rememorando su carrera. Y aunque no se arrepiente en sí de todas las películas de acción que ha hecho en las últimas décadas, sí que no se volvería a meter en el berenjenal de hacer según que escenas. Porque posiblemente rodar todas esas escenas peligrosas es uno de los mayores errores de su carrera.

"Podría literalmente pasarme media hora hablando sobre heridas, pero solo de una. Estoy hablando de treinta horas, de treinta minutos hablando de heridas individuales, porque se vuelve un cómputo", dijo Stallone. "Me he hecho daño muchas, muchísimas veces, pero después de 'Los mercenarios' terminé con nueve operaciones de espalda y tres fusiones de cuello".

El propio Stallone siguió enumerando sus lesiones: los dos hombros dislocados, un ojo... Una lista brutal que le ha pasado factura física y de la que admite que no se ha logrado recuperar completamente tras las cirugías. En concreto, mientras rodaba 'Los mercenarios' en 2010, tuvo una escena con Steve Austin que salió mal y se le dislocaron los hombros y se fracturó el cuello, con lo que necesitó siete cirugías y una placa de metal insertada en el cuello.

Así que, desgraciadamente, Stallone ha aprendido a las malas. Si pudiera volver al pasado, ahora se plantearía ciertos rodajes de una manera muy diferente, dejando que los dobles hagan su trabajo y corriendo los riesgos justos.

"No seas un buitre en la escena, o como quieras llamarlo. Un fanfarrón. Sé que mucha gente se plantea hacer sus propias escenas de riesgo... No. No lo hagas, deja que lo haga un profesional. No puedes vencer a la gravedad. Cuando te das contra el suelo, has perdido, y no vas a poder volver", sentenció Stallone. " Cuando la gente me pregunta...¿No estás orgulloso? No. Creo que soy un idiota por haberlo hecho. Que si estoy orgulloso de haberme roto a mí mismo en pedacitos. Pues no.

En Espinof | Todas las películas de 'Los Mercenarios' ordenadas de peor a mejor: así es el top de los indestructibles héroes de acción encabezados por Sylvester Stallone y Jason Statham

En Espinof | Cuando Sylvester Stallone pasó de ser una de las mayores estrellas a un apestado de Hollywood por un acuerdo multimillonario que salió fatal