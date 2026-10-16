En 1994 hizo del teniente Dan en 'Forrest Gump'. Hoy lleva cada año a más de 1.000 hijos de soldados caídos a Disney

Seguro que no te has olvidado de Gary Sinise. El actor encarnó durante nueve temporadas al detective Mac Taylor, protagonista de CSI: Nueva York, y trabajó junto a Tom Hanks en tres títulos imprescindibles de los 90: 'Forrest Gump', 'Apolo 13' y 'La milla verde'. Sin embargo, tras participar en la exitosa 'Por trece razones' ('13 Reasons Why') de Netflix, se alejó del sector para volcarse en el cuidado de los suyos tras afrontar duras batallas contra el cáncer. Sinise, además, lidera una fundación que cada año lleva a más de 1.000 hijos de héroes caídos a disfrutar de unos días de magia en Disney World.

Es sobre este último tema de lo que hoy quiero hablaros. Ya habéis visto en las páginas de Espinof que son muchos los actores que tienen alguna clase de iniciativa solidaria o proyecto personal alejado de las cámaras, y el compromiso de Gary Sinise no es menos. Tal y como verificaron la historia en Snopes, el que fuera el mítico teniente Dan de Forrest Gump junto a Tom Hanks lleva décadas volcado en apoyar a veteranos de guerra, militares en activo, socorristas y sus familias. Un compromiso que cristalizó en 2011 con la creación de la Gary Sinise Foundation, una organización que financia viviendas adaptadas para soldados heridos, desarrolla numerosas iniciativas destinadas a mejorar la vida de quienes han servido a su país, y organiza eventos de apoyo para familias de caídos.

"Aunque nunca podremos hacer lo suficiente por los héroes de nuestra nación, siempre podemos hacer un poco más"

"Aunque nunca podremos hacer lo suficiente por los héroes de nuestra nación, siempre podemos hacer un poco más", afirma el estadounidense. Bajo esa filosofía nació Snowball Express, un programa que desde hace años lleva a miles de hijos de militares y primeros respondedores (policías, bomberos, sanitarios de emergencias, etc) fallecidos a Disney World junto con sus familiares. Sin embargo, su origen es anterior al actor y se remonta a la emotiva carta que un soldado escribió a su esposa en 2003 tras su despliegue en Irak, rogándole que visitará los parques temáticos de Disney si él no regresaba. Este deseo se cumplió en 2006 cuando su familia y otras de soldados caídos visitaron Disneyland Resort. Gary Sinise se involucró en 2007, cuando él y su banda, la Lt. Dan Band, actuaron para estas familias, y ya en 2017 su fundación asumió el control de la iniciativa.

La motivación principal de Gary Sinise para volcarse con los veteranos y crear su fundación tiene su origen en los los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero sería también mentir si no mencionamos su papel en Forrest Gump. Aunque desde muy joven vio de cerca las dificultades que atravesaron los veteranos de Vietnam al volver a casa, ponerse en la piel de un militar que sufre amputaciones y lucha contra el trauma físico y mental lo conectó aún más con estas personas. Fue a visitarlos en hospitales, y poco después creó la Lt. Dan Band (su banda de música), con la que empezó a dar conciertos gratuitos a soldados. Y así continuó su fundación con todo lo que podéis ver en su web.

Un papel que no siempre fue suyo

Gary Sinise lleva con orgulloso haber dado vida al teniente Dan hasta el punto de que su grupo de música lleva su nombre. Curiosamente, el actor no siempre fue el único nombre en la lista de Hollywood. Durante la preproducción de Forrest Gump, el equipo de casting llegó a valorar a estrellas consagradas como Joe Pesci y Kevin Bacon para el papel. No fue así. El actor lo bordó y logró una más que merecida nominación al Oscar. Forrest Gump actualmente no está disponible en servicios de vídeo bajo demanda como Netflix.

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