Tiros, puñetazos y mucha diversión. Jason Statham presenta el genial tráiler de la secuela de una de sus mejores películas de acción

Jason Statham está que no para últimamente. Este mismo año ha estrenado dos thrillers de acción como 'Shelter: El protector' y 'El motín' que no fueron demasiado bien en taquilla, pero ahora presenta el genial tráiler de 'Beekeeper 2', la secuela de una de las mejores películas de su carrera.

Todos los detalles sobre 'Beekeeper 2'

El ya legendario héroe de acción retoma aquí el papel de Adam Clay, un asesino profesional que estaba disfrutando de un tranquilo retiro. Sin embargo, la mujer que le había alquilado parte de su terreno es estafada, lo que la lleva a suicidarse, por lo que Clay decide volver a la acción para vengarse.

Esa es la historia que contaba la primera entrega, pero aquí ya se sabe que anda suelto. Eso sí, la verdadera amenaza ahora serán sus antiguos compañeros de la organización de asesinos a sueldo, ya que se rebelan y atacan a la mismísima Presidenta de los Estados Unidos. Obviamente, Clay no va a permitir que triunfen en su propósito.

Lo primero que llama la atención de 'Beekeeper 2' es que hay un cambio detrás de las cámaras, ya que la primera entrega estuvo dirigida por David Ayer, mientras que aquí encontramos a Timo Tjahjanto. Teniendo en cuenta que ha estado detrás de grandes películas de acción como 'The Night Comes For Us' o 'Nadie 2', hay motivos para tener plena confianza en que sepa estar a la altura en su primera colaboración con Statham.

Lo que sí espero es que el guion de Umair Aleem mantenga una línea similar al de la primera entrega, donde había un componente ligeramente cómico que le sentaba de fábula. Que sea el firmante de la decepcionante 'Kate' invita a ser precavidos.

Por su parte, el reparto también cuenta con más viejos conocidos de la primera entrega como Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Jemma Redgrave y Jeremy Irons, pero también hay rostros nuevos, pues se unen a la fiesta Pom Klementieff, Adam Copeland y Yara Shahidi.

Ahora toca esperar un poco más para poder verla, pues el estreno exclusivo en cines de 'Beekeeper 2' está previsto para el 15 de enero de 2027, por lo que llega prácticamente tres años después que la primera entrega. Su predecesora superó los 162 millones en taquilla frente a un presupuesto de 40, algo que ya veremos si logra la secuela.

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