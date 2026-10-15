La lección de vida de Michael Caine (93 años): "Los patos parecen tranquilos en la superficie, pero por debajo reman con todas sus fuerzas"

Michael Caine ha demostrado su talento para la actuación durante más de 70 años, lo que puede haber llevado a dar la sensación de que actuar es algo sencillamente fácil para él. Obviamente, no es para nada así, ya que todo requiere un proceso largo de preparación, mientras que el espectador únicamente tiene acceso al resultado final.

El actor de 93 años disfruta actualmente de su bien merecido retiro, pero hace unos años publicó el libro de memorias 'Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life', donde en un capítulo indagaba en los sacrificios y esfuerzos necesarios para alcanzar el éxito, donde sobresalía una lección vital proporcionada a través de una sencilla frase: "Los patos parecen tranquilos mientras se deslizan por la superficie del agua, pero debajo reman con todas sus fuerzas".

"Eso es lo que me resulta difícil"

El propio actor detalla en el mismo libro que "cuando haces correctamente el trabajo previo, a veces queda tan bien que quienes te observan cometen el error de pensar que todo es natural y no requiere esfuerzo. Según mi experiencia, nunca es así", dejando así muy clara la importancia de todo el trabajo de preparación previo.

Eso sí, esa moraleja ni es algo que le ocurrió a Caine de la nada, pues nuestros compañeros de Trendencias recuerdan que fue algo que aprendió de Joan Littlewood, una de las directoras teatrales más influyentes del Reino Unido hasta el punto de haber sido considerada la madre del teatro moderno, tal y como él mismo confesó en 1976:

Me dijo una vez que la actuación debería ser como un pato: muy tranquilo en la superficie y remando como un demonio por debajo. ¡Eso es lo que me resulta difícil: remar como un demonio!

Siendo justos, esta reflexión vital se remonta aún más décadas en el tiempo, pues su primer uso documentado se encuentra en un artículo de Raymond Clapper haciendo una reflexión sobre la diplomacia en Japón, utilizando para ello como símil esta moraleja sobre los patos. De hecho, su origen está en dicho país, pero se desconoce su autoría exacta.

Volviendo al caso de Caine es evidente que le sirvió para tener una larga y exitosa carrera como actor. Es cierto que hubo algún que otro mal momento, como cuando estaba tan desesperado que aceptó hacer una película con Steven Seagal, pero en líneas generales creo que tiene motivos para estar más que satisfecho.

Premiado con dos Óscar al mejor actor de reparto, el primero por 'Hannah y sus hermanas' y el segundo por 'Las normas de la casa de la sidra', los últimos años de su carrera estuvieron marcados por sus colaboraciones con Christopher Nolan, hasta el punto de convertirse en el actor fetiche del director de 'La odisea'.

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