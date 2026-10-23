Asia Kate Dillon, la "Adjudicadora" de 'John Wick 3', busca trabajo en restaurantes: "Mis ofertas se han reducido prácticamente a cero"

Si bien nunca tuvo grandes papeles protagonistas, Asia Kate Dillon disfrutó a lo largo de sus 11 años de carrera en la industria de bastante trabajo tanto en el cine como en la televisión. Especialmente en este último medio, gracias a su paso por 'Billions' y 'Orange Is the New Black'. En la gran pantalla quizá te suene por haber sido la "Adjudicadora" en 'John Wick: Chapter 3 – Parabellum'. Siete años después del thriller de acción de Keanu Reeves, parece que su etapa en el mundo de la interpretación ha acabado.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado compartido en redes sociales, y recogido por medios como Variety, donde se ofrece para trabajar de nuevo en el sector de la hostelería y la atención al cliente debido a la fuerte reducción de ofertas. "He trabajado de forma exclusiva en teatro, cine y televisión durante los últimos once años. Ahora, al igual que les ocurre a muchos, muchos de mis compañeros intérpretes, en particular a quienes somos trans, no binarios o de género no conforme, el trabajo de actuación se ha reducido prácticamente a cero, y necesito volver al trabajo de servicio", comenta.

Vivió de la actuación desde 2015 hasta ahora

No se le cae los anillos por regresar a la hostelería. "Me encanta la atención al cliente. Me encanta crear entornos acogedores donde la gente pueda relajarse y conectar entre sí. Me apasiona la comida y la bebida. Soy una persona entusiasta, curiosa y un gran compañero/a/e de equipo", declara Asia Kate Dillon, recordando que antes de ponerse delante de cámaras este fue su oficio: "Desde lavaplatos hasta 'food runner' o encargado de sala, continué trabajando aquí y en atención al cliente en general, compaginándolo con cualquier trabajo de actuación que pudiera conseguir, hasta el otoño de 2015, cuando por fin pude dar el salto y vivir exclusivamente de los rodajes", agrega.

Su comunicado ha generado bastante atención en medios estadounidenses, y no deja de ser un recordatorio de cómo tantos actores y actrices en la industria a veces no encuentran forma de perdurar en este gremio. Pero su papel en películas como John Wick: Chapter 3 – Parabellum quedará ahí para siempre. En esta película, recordemos, hacía de la Adjudicadora, enviada por la Alta Mesa para aplicar las sanciones a nuestro sicario favorito de la ficción y a todos los que lo ayudaron. Vamos, de antagonista.

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