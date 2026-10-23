Jenna Ortega se inspiró en sus sobrinas y sobrinos para la "torpeza" infantil de su personaje en su nueva película

La próxima semana llegará a los cines de España la nueva película de Taika Waititi, 'Klara y el Sol', un drama de ciencia ficción basada en la exitosa novela del premio Nobel Kazuo Ishiguro que tendrá a Jenna Ortega en el papel de una Amiga Artificial diseñada para acompañar a adolescentes. Para darle vida, reconoce la actriz, tomó como referencia a sus sobrinos y sobrinas, ya que se espera que su personaje se sienta como una niño pequeño.

"Taika, muy al principio del proceso, comparó a Klara con un bebé o un niño pequeño", recuerda la también estrella de 'Miércoles' en declaraciones recogidas por People, añadiendo que, siguiendo tales directrices, no dudó en tomar como referencia a sus sobrinos y sobrinas. Pero esa no fue su única motivación para crear esta forma de actuar: "Simplemente estaba un poco aburrida. Quería hacer algo diferente porque este es un personaje muy distinto a cualquier otro que hubiera interpretado antes", quiso agregar.

Además, continúa explicando: "Tengo una amiga que camina con los dedos meñiques levantados. La llamo 'manos de cristal'... Siempre había querido hacer algo así, así que simplemente lo invertí. Puse los dedos índices hacia arriba". Dirigiéndose al director, añade: "Habías mencionado algo sobre sensores en el cuerpo de Klara, así que simplemente usé eso como unos dedos de E.T. generales o algo así, y a partir de ahí todo surgió. Fue básicamente una colección de personas que conocía". Curiosas referencias la de la actriz.

La sinopsis de 'Klara y el Sol'

'Klara y el Sol', a estrenar el día 27, presenta al público a Klara, una Amiga Artificial que solo desea encontrar el hogar perfecto. "Cuando Klara conoce a Josie (Mia Tharia), ambas sienten de inmediato una conexión especial. Josie tiene una relación tensa con su madre (Amy Adams) y han sufrido grandes pérdidas, pero la inocencia y la lealtad inquebrantable de Klara comienzan a sanar a la familia e iluminar el complejo mundo de Josie".

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