Steven Spielberg explica 44 años después qué pasa con Elliott tras el final de 'E.T., el extraterrestre': "Nunca se vuelven a ver, pero..."

Steven Spielberg acaba de estrenar 'El día de la revelación', su nueva película de ciencia ficción, un género en el que ya brilló como pocos en el pasado. Uno de sus trabajos más recordados es 'E.T., el extraterrestre', y ahora el cineasta ha aclarado un detalle clave sobre cómo continúa la historia de Elliott y E.T. tras el final del mítico largometraje estrenado hace ya 44 años.

Ha sido en una entrevista concedida a Happy Sad Confused donde Spielberg no ha tenido ningún problema en decir que "no, nunca se vuelven a ver, pero Elliott sueña con él. Había una conexión psíquica entre ambos. Si recuerdas, ET toca a Elliot en la frente y le dice "Estaré aquí mismo". Le toca ahí y eso es lo que pasa".

La secuela que se quedó en novela

Sí es cierto que en su momento se sopesó muy seriamente la posibilidad de una secuela que habría girado alrededor del planeta natal de ET, pero Spielberg acabó descartando esa posibilidad. Lo que sí existe es un libro de William Kotzwinkle y el cineasta cree que es mejor dejarlo así: "Era mejor como novela de lo que creo que habría sido como película".

Además, ya entonces se negó en redondo a continuar la historia del chaval interpretado por Henry Thomas, aunque en 2019 Spielberg sorprendió a propios y extraños al dar su aprobación a una campaña publicitaria de Comcast que reunía a Elliott con ET. Eso sí, el cineasta no quiso dirigirlo y esa tarea quedó en manos de Lance Acord.

Personalmente, siempre creía que la historia de ambos acababa ahí y que justo pasaba lo que Spielberg de que Elliott siempre recordará a ET, principalmente a través de sus sueños. Ojalá la cosa se quede ahí y Hollywood no toque esa película, que no todas necesitan secuelas, remakes o spin-offs.

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