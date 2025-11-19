Steven Spielberg admite que no está especialmente orgulloso de 'Parque Jurásico': "Ni siquiera está entre mis cinco mejores películas"

La carrera de Steven Spielberg está repleta de tantas grandes películas que cada cual nombrará títulos diferentes cuando mencione sus favoritas. Obviamente, el propio cineasta también siente más predilección por unos trabajos suyos que por otros, llegando a reconocer que no se siente especialmente orgulloso de un título tan popular como 'Parque Jurásico'.

Mucho menos personal que 'E.T.'

La cuestión es que 'E.T., el extraterrestre' es una película muy especial para él, mientras que 'Parque Jurásico' fue más un título al que prestó su talento. Por ello, Spielberg acabó negándose a hacer una secuela de la primera, mientras que no tuvo tantos problemas en hacerlo en el caso de la segunda. Él mismo se lo explicaba a Peter Biskind en la revista Premiere:

'E.T.' fue una película muy personal para mí. Fue una película que atesoré profundamente. Sé que se ha convertido en un icono muy manido, pero en aquel entonces fue mi primera película personal.

La conclusión a la que llegó fue que "no quería estropear algo que consideraba una película casi perfecta", pero la cosa cambió cuando 'Parque Jurásico' tuvo un éxito aún mayor y se volvió a ver en la encrucijada de si hacer o no una segunda parte: "Hubo tal avalancha de peticiones del público, miles y miles de cartas. Y entonces, después de todos esos años negándoles la secuela de E.T. , no podía mirar a la cara al mismo niño de nueve años que ahora me preguntaba: '¿Por qué no estás haciendo la secuela de Parque Jurásico?'"

El propio Spielberg reconocía entonces que la primera entrega "ni siquiera está entre mis cinco mejores películas". Una afirmación mucho más rotunda de lo que parece en la actualidad, pues el cineasta hizo estas declaraciones en 1997, año del estreno de 'El mundo perdido'.

Eso sí, tan poco le importó hacer 'El mundo perdido' que luego él mismo confesó que "estaba demasiado confiado" y que eso acabó provocando que fuese innegablemente inferior a su predecesora. La saga jurásica ha tenido más secuelas desde entonces, pero Spielberg no ha vuelto a ponerse tras las cámaras en ninguna de ellas.

Por cierto, estas declaraciones de Spielberg tampoco deberían pillar por sorpresa a nadie, pues ya al acabar el rodaje de 'Parque Jurásico' se fue rápidamente a hacer 'La lista de Schindler', la que él mismo califica como "la mejor película que he hecho". Y ya antes de acabarla era evidente que tenía una mayor vinculación con ella.

Recordemos que él mismo confesó en EW que "cuando por fin empecé a rodar 'La lista de Schindler' en Polonia, tenía que volver a casa dos o tres veces por semana y conectarme por satélite con el norte de California... para poder aprobar las tomas del T-Rex. El hecho de tener que hacer esto me producía un tremendo resentimiento y rabia, porque tenía que pasar del peso emocional de 'La lista de Schindler' a dinosaurios persiguiendo jeeps, y lo único que podía expresar era la rabia que me producía en aquel momento". Con razón no se siente tan orgulloso de 'Parque Jurásico'....

