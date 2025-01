Steven Spielberg desvela la idea descartada para su secuela de 'E.T.' y explica por qué le costó que la historia se limitase a una única película. "Fue una victoria muy dura"

Casi 800 millones de dólares recaudados en todo el mundo, nueve nominaciones a los Oscars y cuatro victorias en la gran cita de la temporada de premios 1982-1983. Estas son las espectaculares cifras de una 'E.T. El extraterrestre' que reafirmó a Steven Spielberg como el padre del blockbuster moderno y que se convirtió por méritos propios, y a golpe de encanto y emoción, en un clásico de culto contemporáneo.

Ni secuela ni secuolo

Pero, ¿cuál fue el secreto del éxito a la hora de moldear esta joya imperecedera? El Rey Midas de Hollywood lo tiene claro, y lo explicó del siguiente modo en el TCM Classic Film Festival:

"No había presión. Tenía bajas expectativas. Pensé que estaba haciendo una película para un público muy joven. No esperaba recaudar en taquilla; simplemente quería sacar esta historia de mi sistema y plasmarla en mi mundo. No tenía que estar en el mundo de nadie más; solo quería hacer la película para mí".

Esto ocurrió hace más de cuatro décadas, pero si 'E.T.' se hubiese gestado dentro del marco de la industria actual, su secuela ya estaría en marcha —si no estrenada—. Por supuesto, en su momento los productores quisieron exprimir al alienígena de los huevos de oro y la idea llegó a estar sobre la mesa, pero nuestro Steven "no quería hacer simplemente una secuela".

"Coqueteé con la idea por un tiempo, solo un poco, para ver si se me ocurría una historia. Lo único que se me ocurrió fue un libro que escribió alguien llamado The Green Planet, en el que todo sucedía en el hogar de E.T. Todos íbamos a poder ir al hogar de E.T. y ver cómo vivía. Pero era mejor como novela de lo que creo que habría sido como película".

'E.T. El extraterrestre' fue una creación muy personal, y por eso se negó en rotundo a extender la historia de Elliot y compañía sin ton ni son en una segunda producción. Si pudo conseguir reducirlo todo a un único largometraje, fue porque batalló duramente la falta de privilegios como director que aún sufría por aquél entonces.

"Era mi historia. No era la historia de George Lucas, ni la de Peter Benchley, era mi historia. Acababa de pasar por una serie de producciones muy difíciles [con En busca del arca perdida como la más reciente], y no tenía intención de que esta fuera una película complicada de hacer, pero era algo que venía de mi corazón. Era algo que se me ocurrió.

[Poder hacerlo todo en una única película] fue una victoria realmente dura porque no tenía ningún derecho. Antes de E.T., tenía algunos derechos, pero no muchos. No tenía lo que llamamos 'la congelación', que te permite evitar que el estudio haga una secuela porque controlas la capacidad de frenar secuelas, remakes y otros usos secundarios de la propiedad intelectual. No tenía eso. Lo conseguí después de E.T. gracias a su éxito".

