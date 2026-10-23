Sólo tiene 6 episodios y ya es una de las mejores series españolas de Netflix: Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez brillan en 'Grande de España'

Este viernes 23 de octubre de 2026 llega a Netflix 'Grande de España', la nueva serie de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, un dúo que colaboró por primera vez hace casi 20 años con la película 'Salir pitando'. El resultado no fue especialmente memorable, pero años después unieron fuerzas para crear 'Vergüenza', una de las mejores series originales de Movistar Plus.

Ya en 2022 volvieron a repetir en Movistar Plus con 'Sentimos las molestias', siendo ahora cuando prueban suerte por primera vez en Netflix. Aún está por ver cuál será la reacción de los espectadores, pero estos 6 episodios lo tienen todo para llegar a un público amplio, jugando para ello con el contraste entre dos mundos muy diferentes de la sociedad española.

Dos trileros con química

A priori, 'Grande de España' podría parece una sátira de la alta sociedad española en la línea que el genial Luis García Berlanga exploró en su Trilogía Nacional, pero la verdad es que la conexión ahí es más tenue de lo que cabría esperar. Sí que existe esa vocación de reírse de ellos, pero sin la necesidad de centrarse tanto en ello. Aquí lo que realmente importa es otra cosa.

En vez de eso, Cavestany y Fernández Armero prefieren centrarse en la peculiar relación que surge entre dos personajes de mundos totalmente diferentes entre sí. Ya en el primer episodio se ponen todas las cartas encima de la mesa, lo que lleva en parte a que esa radiografía de la aristocracia quede en un relativo segundo plano para incidir más en la dinámica entre los personajes interpretados por unos estupendos Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez, quienes además comparten una química indiscutible

Es en esa decisión de centrarlo todo muy rápido donde quizá se note más que estamos ante una serie hecha para Netflix, donde da la sensación de que existe una mayor dependencia de atrapar más rápido la atención del espectador. Por suerte, Cavestany y Fernández Armero logran que esa revelación no se sienta precipitada al apostar por un tono a caballo entre la comedia de estafadores y la comedia romántica.

Eso sí, aquí se hace gala de una ligereza distinta a la que uno encontraría en títulos como 'Un par de seductores' o 'Un pez llamado Wanda', ya que se apuesta por potenciar la cercanía entre sus dos protagonistas, buscando además siempre un toque de ternura que hace más humanos a ambos personajes. Sí es verdad que eso impide que sea más incisiva, pero a cambio está muy bien manejado el tono para que algo imposible se sienta hasta cierto punto natural.

Algo como eso se percibe en que inicialmente se tiende un poco más hacia la caricatura. No es algo que esté nunca demasiado llevado al extremo, pero sí que va suavizándose a medida que va centrándose más en las maniobras que dos trileros tan diferentes entre sí empiezan a acercarse en el plano emocional. Esa es una transición bien llevada -para mí el punto de inflexión está en todo lo que sucede en Málaga-, que además va acompañada de un halo entre la tristeza y la amargura que convierte lo que parecía una comedia pura en algo distinto.

Eso llevará a que los que se acerquen a ella esperando risas casi constantes puedan acabar un tanto decepcionados -ojo, que situaciones divertidas hay bastantes, pero aquí no existe para nada una tendencia al gag-, pero la verdad es que eso enfoque tendría patas cortas para una historia como la que nos cuenta, la cual acaba convirtiéndose casi en una fábula.

Es también esa ternura que mencionaba antes una parte esencial para llegar ahí. Y no depende únicamente de la relación entre los protagonistas, pues ya en el curioso vínculo existente entre Leandro y su mayordomo -un muy divertido Enric Benavent- se sientan las bases de lo que luego vendrá después. También su algo patética búsqueda de convertirse en Grande de España o sus fallidos intentos de que todos crean que tiene contacto directo con el Rey están llevados en esa dirección.

Dicho todo esto, es verdad que el triunfo es indiscutible en lo referente a sus dos personajes principales, pero también que deja la sensación de que en todo lo que les rodea se podría haber ido más allá. Claro que con apenas 6 episodios es muy difícil poder llegar a todo y entiendo perfectamente que hayan priorizado dar en la diana ahí.

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