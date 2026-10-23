En 3 días termina uno de los mejores animes de la historia. Un pilar fundamental del shonen que se midió mano a mano con 'One Piece' y 'Naruto'

En los años 2000 se vivió una auténtica explosión para los fans del anime con el ascenso del Big Three, esas tres series históricas que marcaron a toda una generación y dieron el empujón definitivo al medio. 'One Piece' 'Naruto' y 'Bleach', los tres grandes de la Shonen Jump que definieron una era para el manga y el anime.

El adiós definitivo a una era

Durante mucho tiempo, Ichigo Kurosaki se quedó un tanto olvidado tras Luffy y Naruto. Especialmente porque su anime terminó en 2012 con la historia inacabada y un último arco muy decepcionante para los fans. Eso sí, la serie regresó en 2022 con fuerzas renovadas y un nuevo formato: 'Bleach: Thousand-Year Blood War', el arco que quedaba por adaptar del manga de Tite Kubo y que ha vuelto a elevar a Ichigo para medirse cara a cara con sus rivales de siempre.

Desde 2022 se ha venido emitiendo 'Bleach: Thousand-Year Blood War', y Studio Pierrot ha demostrado todo el talento que hay en el estudio pegando un subidón impresionante a la calidad del anime. Con este último arco, Ichigo ha vuelto recuperar su lugar como uno de los reyes del shonen, pero tras 50 episodios toca despedirse.

La cuarta y última parte de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se estrenó el julio pasado y debía haber concluido en septiembre, pero en Pierrot decidieron retrasar los últimos dos capítulos para no comprometer la calidad. El capítulo 49 de la serie se pudo ver el pasado 19 de octubre, y el capítulo 50 tiene prevista su emisión para el próximo 26 de octubre.

Así que en tan solo tres días nos toca decir adiós a Ichigo Kurosaki, al Gotei 13 y a todos estos personajes que llevan acompañándonos ya desde hace más de veinte años. Y, como ha venido pasando con todo 'Bleach: Thousand-Year Blood War', podremos seguir este último capítulo a través de Disney+.

La despedida definitiva a 'Bleach' e Ichigo, a menos que de repente Tite Kubo nos pegue una sorpresa y decida continuar la historia. Viendo que Masashi Kishimoto prepara la vuelta de Naruto, tampoco es tan descabellado y quizás pronto tengamos al Big Three de regreso y con fuerzas renovadas.

En Espinof | Los mejores animes que se pueden ver en Disney Plus: 'Tokyo Revengers', 'Bleach', la última gran obra de Akira Toriyama y mucho más

En Espinof | ¿Qué significa 'Bleach'? El manga de Tite Kubo tiene un nombre muy inusual que lo diferencia de otros animes como 'Dragon Ball' o 'Naruto'