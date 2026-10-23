Agustín Almodóvar, sobre la polémica con Carlos Boyero: "Pedro y yo hemos apoyado 'La Bola Negra' desde sus inicios, y nos sentimos muy orgullosos de esta película"

El éxito de 'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, sigue dando que hablar y no solo por la buena acogida que ha tenido entre el público y la crítica. El filme también ha vuelto a poner sobre la mesa la histórica enemistad entre Carlos Boyero y Pedro Almodóvar. El crítico de cine insinuó en la Cadena SER que el triunfo de Los Javis podía estar provocando envidias entre algunos nombres destacados del cine español, y aunque al principio evitó dar nombres, la conversación terminó apuntando directamente al cineasta manchego.

Horas después, Agustín Almodóvar, productor de El Deseo y hermano de Pedro, decidió responder públicamente a esas declaraciones. Lo hizo con un mensaje en redes en el que reivindicó la implicación de ambos en el proyecto y dejó claro que el sentimiento que les provoca el recorrido de la película está muy lejos de los celos que Boyero había sugerido.

Agustín Almodóvar responde a Carlos Boyero

El 21 de octubre, Carlos Boyero habló sobre el buen recibimiento de 'La bola negra' durante su intervención en 'La Ventana', el programa de la Cadena SER presentado por Carles Francino. El crítico se mostró satisfecho con la repercusión de la película, tanto dentro como fuera de España, pero también planteó que su éxito podía no sentar bien a determinadas figuras del cine nacional.

"Sé de alguien que puede estar muriéndose de envidia con el éxito de estos chicos. Cuando los egos andan disparados y te los están masajeando todo el rato y estás convencido de que eres el único, genial, grandioso y que te mereces todo, pues igual no te sienta bien".

Aunque al principio no mencionó a nadie, Francino puso sobre la mesa el nombre de Pedro Almodóvar, cuya relación con Boyero lleva años marcada por los desencuentros. La enemistad entre el cineasta y el crítico no es nueva. Boyero ha sido especialmente duro con las películas de Almodóvar, mientras que el periodista ha asegurado en distintas ocasiones que el director llegó a contactar con responsables de los medios en los que trabajaba para quejarse de sus críticas. En este contexto, las palabras sobre el éxito de Los Javis se interpretaron como un nuevo episodio de una disputa que lleva años ocupando titulares.

La respuesta de Agustín Almodóvar llegó el 22 de octubre a través de redes sociales. El productor de El Deseo, compañía que no solo respalda las películas de Pedro Almodóvar, sino también proyectos de otros cineastas, entre ellos Isabel Coixet, Óliver Laxe y Los Javis, quiso dejar clara su postura.

"Pedro y yo hemos apoyado La bola negra desde sus inicios, y nos sentimos muy orgullosos y afortunados de estar asociados a esta película. Pase lo que pase en los premios, ya es un fenómeno cinematográfico".

Más allá de la polémica, 'La bola negra' continúa cosechando elogios y conectando con espectadores de distintos países gracias a una historia que aborda cuestiones como el dolor, el amor y las heridas familiares. Su recorrido internacional refuerza la idea de que, aunque la película parte de personajes y experiencias concretas, los sentimientos que retrata pueden traspasar fronteras. De hecho, es muy posible que, si 'La bola negra' gana Óscar, sea Pedro Almodóvar el que suba al escenario de los premios como productor.

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