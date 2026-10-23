Elon Musk devuelve el favor e invierte 1.000 millones de dólares en Skydance. Cuatro años antes, Larry Ellison le ayudó a comprar Twitter con la misma suma

Hace menos de tres semanas, tras un proceso que se ha hecho eterno y que muchos llegaron a pensar que jamás llegaría a concluir de forma positiva para los implicados, se terminó de cerrar una de las operaciones comerciales destinadas a cambiar para siempre el futuro —y el presente— del mundo del entretenimiento y, lo que es más peligroso, la información: la compra de Warner por parte de Paramount, valorada en 81.000 millones de dólares.

La pluralidad, en juego

De esta maniobra ha nacido Skydance, un conglomerado que incluye, entre otros activos, lo catálogos de ambos estudios, las plataformas Paramount+ y HBO Max, canales como TNT, Comedy Central, Nickelodeon, MTV; licencias deportivas como UFC y, por encima de todo esto, las cadenas de noticias CBS News y CNN. Dos networks que, al convivir bajo un mismo techo, amenazan la pluralidad mediática estadounidense.

Pues bien, para hacer aún más espinosa la fusión, hoy hemos conocido que el tecno oligarca Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX que acaba de presentar el primer meme coche volador de la historia, ha realizado una inversión de 1.000 millones de dólares —aproximadamente 891 millones de euros— en la mencionada Skydance. Una inyección de líquido que, según ha explicado CNBC, llega tras la búsqueda de nuevos inversores para reducir costes.

La noticia no tendría mayor trayectoria ni interés si no fuese por la estrecha relación entre Musk y la familia Ellison, cuyo miembro David Ellison ejerce de director ejecutivo de la compañía. Para más inri, cabe recordar que Larry Ellison, padre de David, invirtió en 2022 unos 1.000 millones de dólares en la controvertida y funesta compra de la red social Twitter por parte de Musk antes de su transformación en X.

A todo esto, para cerrar el círculo, deberíamos incluir en la ecuación a un Donald Trump muy cercano a los Ellison, que ha mantenido desde hace años una relación de amor-odio con Musk, y que continúa haciendo desplantes constantes e insultando a periodistas y ejecutivos de medios de comunicación no afines con su administración. Veremos cómo evoluciona la línea editorial de CBS y CNN, pero el caldo de cultivo para el desastre es más que evidente.

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