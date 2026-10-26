Emily Osment, estrella de 'Young Sheldon', pidió un coordinador de escenas íntimas por la diferencia de edad con su compañero: "¡Solo era un crío!"

Actualmente se emite en Estados Unidos la tercera temporada de 'Georgie & Mandy's First Marriage' (El primer matrimonio de Georgie y Mandy si la ves en HBO Max España), una comedia protagonizada por Montana Jordan y Emily Osment que continúa la historia de sus personajes de 'El joven Sheldon'. La serie explora su vida como pareja y padres jóvenes en una relación marcada por la diferencia de edad entre ambos, un rasgo que tiene reflejo fuera de la pantalla, ya que los actores se llevan once años.

En los próximos días saldrá a la venta en Estados Unidos el libro Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw's-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy, una obra que promete desvelar numerosos secretos del rodaje de la exitosa precuela de 'The Big Bang Theory'. Ahí se habla del fichaje de Emily Osment como Mandy McAllister, el interés amoroso de Georgie Cooper y futura esposa del personaje interpretado por Montana Jordan, un papel que no resultó sencillo al comienzo para la estrella por su diferencia de edad.

"Contar con un coordinador de intimidad facilitó muchísimo todo. Creo que es algo realmente importante"

"Eso me hacía sentir incómoda. ¡Era un crío! Un crío con un peinado mullet. Así que hablé con el productor. Obviamente no pudieron conseguir a nadie a tan última hora para ese primer día, pero en los siguientes episodios ya contaron con una persona allí, dado que la relación entre los personajes iba a más. Contar con un coordinador de intimidad facilitó muchísimo todo. Creo que es algo realmente importante", se hacen eco en THR. "Ni siquiera sé si Montana sabía que podía pedir algo así. Pensé en que también había que darle esa opción a él para que estuviera cómodo. Y como es un chico tan majo, me da que se habría guardado su propia incomodidad", agrega la actriz. Por poner en contexto, Osment tenía 30 años cuando se incorporó a 'Young Sheldon' en 2022. Montana solo había cumplido 18.

En el libro también se incluyen declaraciones de Alex Reid, uno de los directores más habituales de la serie, quien reconoce que el equipo no contó inicialmente con un coordinador de intimidad porque no esperaba rodar escenas que pudieran requerirlo. Pero según recuerda, uno de los primeros besos entre Emily Osment y Montana Jordan resultó incómodo porque apenas se conocían. "Aquello fue súper incómodo para los dos porque no se conocían de nada", explicó. Con el tiempo, sin embargo, ambos actores lograron desarrollar una gran química en pantalla como se ve en su nueva serie.

Una serie de éxito en Estados Unidos

Georgie & Mandy's First Marriage es una de las pocas sitcoms tradicionales, por no decir prácticamente la única, que sigue triunfando en EE.UU., reuniendo cada semana a 5 millones de espectadores. Si te apetece descubrirla, puedes encontrarla en HBO Max, donde también está disponible 'Stuart Fails to Save the Universe', otra producción, más enfocada en ser una gamberrada sci-fi, ubicada en el universo de The Big Bang Theory.

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