En tan solo 1 día llega por sorpresa a Max la nueva serie de 'The Big Bang Theory'. Una comedia familiar derivada de 'El joven Sheldon'

No se sabía muy bien cómo iba a llegar a nuestro país y la respuesta ha sido dada prácticamente "de un día para otro". Y es que cuando este pasado lunes Max ha enviado a prensa su avance de estrenos para abril nos hemos llevado la sorpresa del estreno inminente este próximo jueves de una nueva serie del universo de 'The Big Bang Theory'.

No, no estoy hablando del futuro spin-off protagonizado por Stuart (Kevin Sussman), sino de una serie que deriva de 'El joven Sheldon'. Y es que desde mañana mismo se podrá ver en la plataforma 'El primer matrimonio de Georgie y Mandy' (Georgie & Mandy First Marriage).

Siguiendo los eventos del final de la serie protagonizada por Iain Armitage, esta nueva serie se separa, pero no mucho, de los Cooper con una comedia familiar que nos llevará a la vida matrimonial del hermano de Sheldon, Georgie (Montana Jordan), con su esposa Mandy (Emily Osment) y sus primeros pasos en la paternidad.

Los Cooper

Junto a ellos, el reparto principal cuenta con Rachel Bay Jones, Will Sasso, Dougie Baldwin y Jessie Prez, además de que vemos de vez en cuando a otros miembros de la familia Cooper como a Missy (Raegan Revord) a Mary Cooper (Zoe Perry) y a George padre en flashbacks, interpretado de nuevo por Lance Barber.

Desarrollada por los arquitectos de la franquicia Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland, 'El primer matrimonio de Georgie y Mandy' se estrenó en octubre de 2024 con buena recepción del público y de la crítica. Ahí tenemos una puntuación nada despreciable de 89% en RottenTomatoes.

La primera temporada sigue en emisión en Estados Unidos y ya ha sido renovada por una temporada 2, por lo que tendremos a Georgie y Mandy para rato.

