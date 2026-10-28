Estrenos (28 de octubre). 114 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Se va terminando octubre, nos vamos preparando para Halloween y se va notando cada vez más en las propuestas del streaming. Pero no solo eso, sino que además esta semana nos llega todo un aluvión de novedades. De esta manera, ojo que tenemos nada menos que 114 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime y Apple TV.

Ali G: Kién es yo? (Ali G: Who iz I?)

Dirigida y protagonizada por Sacha Baron Cohen

Con sorpresa mayúscula llega la nueva película de Sacha Baron Cohen rescatando a uno de sus personajes más icónicos. Después de estar dos décadas sin dar un palo al agua, Ali G descubre que su novia está embarazada, por lo que es hora de sentar la cabeza y buscar de nuevo la gloria en América.

Estreno el miércoles en Prime Video

Nocturno (Nocturne)

Creada por Rowan Joffe y John Hlavin | Reparto: Liev Schreiber, Stephen Graham y Zazie Beetz

Adaptación de la novela de Lars Kepler, la serie sigue a un antiguo soldado que ahora ejerce de detective de homicidios que se traslada a un pueblo buscando una vida tranquila. Sin embargo, el pueblo se ve asediado por un asesino en serie.

Estreno el viernes en Apple TV (10 episodios, semanal)

Todos los estrenos

Netflix

Akka (viernes)

El alma intranquila (viernes)

Amor en el aire (viernes)

Atrapado en Grand Isle (viernes)

Balaraw: La isla sangrienta (jueves)

Barbie en el Cascanueces (domingo)

Bucky Larson: Nacido para ser una estrella (domingo)

Burning (viernes)

La caída de El Mayo (jueves)

Colisión (viernes)

Cómo cargarse el Diwali (viernes)

Derrota a Luke Littler (viernes)

Dhindora (domingo)

El don de engañar (miércoles)

Dos colgaos muy fumaos en Navidad (domingo)

Ejecutivo agresivo (domingo)

Un horizonte muy lejano (jueves)

El intercambio (viernes)

Little Girl Blue (domingo)

Nosotros, pero un poco mejor (viernes)

Overlord: El reino sagrado (domingo)

Parásitos (viernes)

El regalo de cumpleaños (viernes)

SCTV. Ese gran programa de TV que no sabías que existía (viernes)

Secret Sunshine (domingo)

Un trabajo maldito (viernes)

El último golpe (domingo)

Veneno en la piel (domingo)

Prime Video

Ali G: Kien es Yo? (miércoles)

Apocalipsis Z: Nuevo mundo (viernes)

Movistar Plus

Un buen chico (jueves)

The Carpenter’s Son (domingo)

Los hijos olvidados de Indochina (jueves)

Hokum (sábado)

Portal to Hell (miércoles)

Sacrificio (viernes)

Vecinos de hormingón

Filmin

Otros

Dexter: Resurrección T2 (viernes en SkyShowtime)

Nocturno (viernes en Apple TV)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más