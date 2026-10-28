Estrenos (28 de octubre). 114 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Se va terminando octubre, nos vamos preparando para Halloween y se va notando cada vez más en las propuestas del streaming. Pero no solo eso, sino que además esta semana nos llega todo un aluvión de novedades. De esta manera, ojo que tenemos nada menos que 114 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime y Apple TV.
Índice de Contenidos (9)
Ali G: Kién es yo? (Ali G: Who iz I?)
Dirigida y protagonizada por Sacha Baron Cohen
Con sorpresa mayúscula llega la nueva película de Sacha Baron Cohen rescatando a uno de sus personajes más icónicos. Después de estar dos décadas sin dar un palo al agua, Ali G descubre que su novia está embarazada, por lo que es hora de sentar la cabeza y buscar de nuevo la gloria en América.
- Estreno el miércoles en Prime Video
Nocturno (Nocturne)
Creada por Rowan Joffe y John Hlavin | Reparto: Liev Schreiber, Stephen Graham y Zazie Beetz
Adaptación de la novela de Lars Kepler, la serie sigue a un antiguo soldado que ahora ejerce de detective de homicidios que se traslada a un pueblo buscando una vida tranquila. Sin embargo, el pueblo se ve asediado por un asesino en serie.
- Estreno el viernes en Apple TV (10 episodios, semanal)
Todos los estrenos
Netflix
- Akka (viernes)
- El alma intranquila (viernes)
- Amor en el aire (viernes)
- Atrapado en Grand Isle (viernes)
- Balaraw: La isla sangrienta (jueves)
- Barbie en el Cascanueces (domingo)
- Bucky Larson: Nacido para ser una estrella (domingo)
- Burning (viernes)
- La caída de El Mayo (jueves)
- Colisión (viernes)
- Cómo cargarse el Diwali (viernes)
- Derrota a Luke Littler (viernes)
- Dhindora (domingo)
- El don de engañar (miércoles)
- Dos colgaos muy fumaos en Navidad (domingo)
- Ejecutivo agresivo (domingo)
- Un horizonte muy lejano (jueves)
- El intercambio (viernes)
- Little Girl Blue (domingo)
- Nosotros, pero un poco mejor (viernes)
- Overlord: El reino sagrado (domingo)
- Parásitos (viernes)
- El regalo de cumpleaños (viernes)
- SCTV. Ese gran programa de TV que no sabías que existía (viernes)
- Secret Sunshine (domingo)
- Un trabajo maldito (viernes)
- El último golpe (domingo)
- Veneno en la piel (domingo)
Prime Video
- Ali G: Kien es Yo? (miércoles)
- Apocalipsis Z: Nuevo mundo (viernes)
Movistar Plus
- Un buen chico (jueves)
- The Carpenter’s Son (domingo)
- Los hijos olvidados de Indochina (jueves)
- Hokum (sábado)
- Portal to Hell (miércoles)
- Sacrificio (viernes)
- Vecinos de hormingón
Filmin
- 1984 (viernes)
- Alambrada de cristal (viernes)
- American Psycho (viernes)
- Los amigos de Peter (viernes)
- Annie Hall (viernes)
- El apartamento (viernes)
- Arde Mississippi (viernes)
- Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (viernes)
- El aviador (viernes)
- Captain Fantastic (viernes)
- Cianuro espumoso (viernes)
- Con faldas y a lo loco (viernes)
- Cuando Harry encontró a Sally (viernes)
- Los cuentos de Canterbury (viernes)
- El Decamerón (viernes)
- Días de radio (viernes)
- Doce hombres sin piedad (viernes)
- Dune de David Lynch (viernes)
- Eddie y los Cruisers (viernes)
- Enredos en cadena (miércoles)
- El exorcismo de Eastfield (viernes)
- Fargo (viernes)
- La fortuna de Cookie (viernes)
- La fosa común (viernes)
- Gangs of New York (viernes)
- La gran evasión (viernes)
- Green Book (viernes)
- El guateque (viernes)
- Hannah y sus hermanas (viernes)
- Hechizo de luna (viernes)
- Hombres de respeto (viernes)
- Interiores (viernes)
- Juego asesino (viernes)
- El largo camino a casa (viernes)
- Leo el Último (miércoles)
- Lifeforce, fuerza vital (miércoles)
- Madeleine Collins (viernes)
- La maldición de la Pantera Rosa (viernes)
- Manhattan (viernes)
- Manhattan Sur (viernes)
- El mayor robo del siglo (miércoles)
- Las mil y una noches (viernes)
- Misery (viernes)
- Los músicos (viernes)
- Oddity (viernes)
- Odio en la sangre (viernes)
- Otra mujer (viernes)
- Organización Amsterdam (viernes)
- La Pantera rosa (viernes)
- La Pantera Rosa ataca de nuevo (viernes)
- Rain Man (viernes)
- El regreso de la Pantera Rosa (viernes)
- Réquiem por un sueño (viernes)
- Robocop (viernes)
- La rosa púrpura de El Cairo (viernes)
- El secreto de Thomas Crown (viernes)
- Senderos de gloria (viernes)
- El silencio de los corderos (viernes)
- Súper empollonas (viernes)
- Terciopelo azul (viernes)
- Terrifier (viernes)
- Terrifier. El origen (viernes)
- Thelma y Louise (viernes)
- Toro salvaje (viernes)
- Tras la pista de la Pantera Rosa (viernes)
- Vampira humanista busca suicida (viernes)
- La venganza de la Pantera Rosa (viernes)
- La verdad al desnudo (miércoles)
- La vida privada de Sherlock Holmes (viernes)
- Vincent debe morir (viernes)
- West Side Story (viernes)
- Z. La ciudad perdida (viernes)
Otros
- Dexter: Resurrección T2 (viernes en SkyShowtime)
- Nocturno (viernes en Apple TV)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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