El Doraemon que vive en Barcelona, se echa siestas, come dorayaki con espaguetis y se hace llamar El Matadora

Doraemon, el gato cósmico, nació en 1969 en las páginas de la revista CoroCoro, y su primera serialización duró la friolera de 27 años. Sin embargo, su anime le ha sobrepasado y con creces: entre las tres series suma más de 2750 episodios (¡como para hacer un maratón!) a los que hay que sumar sus 47 películas. Vamos, que si quieres tienes Doraemon para rato. Pero, por fan que seas, es posible que nunca hayas oído hablar de su versión española: un gato robótico catalán del siglo XVII llamado El Matadora.

¡Olé, Doraemon!

Para entender de dónde viene este personaje hay que irse hasta 1995: el manga original de 'Doraemon' estaba a punto de terminar (sin despertares de un coma ni nada parecido, por cierto) y Fujiko F. Fujio, el dúo de artistas encargados del personaje, dieron el visto bueno a un spin-off guionizado por otro autor. Para hacerlo, utilizaron varios secundarios utilizados en el corto '2112: El nacimiento de Doraemon' y así nació un nuevo manga: 'The Doraemons', un grupo basado en varios gatos cósmicos que vivían aventuras de todo tipo en el futuro.

Los gatos robóticos en cuestión eran un dislate: el propio Doraemon, Doraemon Amarillo (la versión original del robot que todos conocemos), Dora-the-kid (un gato-robot americano que trabaja en la oficina de un sheriff en Texas), Wang Dora (el personaje chino, más listo que los demás, maestro del kung fu y estudiante de medicina durante la dinastía Qing), Dora-med III (el robot árabe, que lee el tarot y conoce la magia y las artes oscuras), Dora-nichov (en este caso ruso, que utiliza sus habilidades de viaje en el tiempo para ayudar al Zar Nicolás II y Boris Yeltsin, además de trabajar como actor en Hollywood), Dora-rinho (lo has adivinado, un robot brasileño amante del fútbol) y, por supuesto, El Matadora.

El Matadora es español, vive en la Barcelona del siglo XVII y trabaja para un restaurante de carne llamado Carmen. Curiosamente, Carmen no solo es la hija del dueño, sino también el interés amoroso del gato robótico (a pesar de que es un auténtico ligón, por algún motivo). Por supuesto, la mayor afición de El Matadora es echarse la siesta y su mayor sueño -ay- es convertirse en un toreador famoso. ¡Ah! Y además lucha por el bien y la justicia poniéndose una capa mágica y convirtiéndose en Keikai-Dora (una parodia del Zorro), que marca a sus enemigos con una "D" en vez de una "Z".

Obviamente, dice palabras como "señorita", con una rosa en la boca y es tan fuerte que puede levantar un elefante (como demostró en las "Robolimpiadas"). Es todo tan típico que lo raro es que su plato favorito no sea la paella, sino los dorayaki... con salsa de espagueti. Su mejor amigo, una especie de Gigante pero a la española, se llama (ojo) Jaitonio, una persona cobarde, pero fuerte y que canta fatal. El Matadora, junto con el resto de Doraemons, apareció hasta en tres series de manga distintas, pero desapareció del todo en 2003.

Si tienes curiosidad, 'The Doraemons' llegó a tener 8 cortos que se proyectaban antes de las películas de Doraemon y hasta 24 volúmenes del manga (que probablemente jamás llegarán a nuestro país). Mientras tanto, 'Doraemon' continúa emitiéndose todas las semanas, pero de momento no parece que El Matadora vaya a tener una aparición extra. Siempre se van los mejores, olé.

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