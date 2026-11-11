La versión extendida de 'Vengadores Endgame' hace oficial su fecha de estreno en Disney+ para allanar el camino hacia 'Vengadores Doomsday'

Estaba cantado que Disney+ iba a estrenar 'Vengadores Endgame: Encore' en streaming bastante antes del esperadísimo estreno de 'Vengadores Doomsday'. Pues bien, ya es oficial que su estreno exclusivo en la plataforma tendrá lugar este mismo viernes 13 de noviembre de 2026.

Lo que sí llama la atención es que en Disney hayan esperado hasta última hora para anunciar su inminente llegada en streaming. ¿Quizá una estrategia para que la conversación se prolongue lo suficiente para encadenar su lanzamiento en el Disney+? No me sorprendería para nada que esa fuese su intención.

Recordemos que 'Vengadores Endgame: Encore' añade cuatro escenas nuevas con respecto a su versión original estrenada en 2019. Aquí podéis leer qué añaden todas ellas, las cuales sirven para allanar el camino de cara a 'Vengadores Doomsday'. De hecho, los Hermanos Russo han afirmado que son imprescindibles para ello, aunque tampoco les quedaba otra para venderla lo mejor posible...

Recordemos además que 'Vengadores Endgame: Encore' tuvo un gran éxito en cines, sumando 143 millones de dólares, lo cual ayudó a que 'Vengadores Endgame' destronase a 'Avatar' como la película más taquillera de todos los tiempos. Ya veremos cuánto le dura, que seguro que tarde o temprano el largometraje de James Cameron también vuelve a exhibirse en pantalla grande...

Ahora habrá que ver cuál será el éxito de 'Vengadores Endagame: Encore' en streaming, que no me sorprendería para nada que muchos prefiriesen esperar a su llegada en streaming y ahorrarse el dinero de pasar por taquilla para ver cuatro cosas nuevas...

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026