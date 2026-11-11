Jordi Wild estalla contra Vox tras el plantón de Santiago Abascal: "Es una falta de respeto. ¿Qué tiene que ver Broncano conmigo?"

Plantón de la extrema derecha. La entrevista que Santiago Abascal tenía prevista con Jordi Wild se ha quedado fuera de la agenda del líder de Vox. La decisión, comunicada apenas unas horas antes de la grabación, ha provocado el enfado del creador de contenido, que no ha dudado en hacer público su malestar y explicar qué ocurrió durante las conversaciones previas con el partido. Su principal reproche: considera que se han cuestionado las condiciones de un proyecto que, según asegura, ya estaban pactadas y firmadas.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el responsable de 'The Wild Project' ha reconocido estar "profundamente decepcionado" con la postura de Vox. La conversación con Abascal formaba parte de una serie de cuatro entrevistas a candidatos políticos en el marco de las elecciones generales del 29N. Un proyecto de gran envergadura para el comunicador, que ya había grabado las entregas correspondientes a Pedro Sánchez, del PSOE, y Ada Colau, de Frente Amplio.

"Este es el proyecto profesional más grande que jamás he hecho y una de las cuatro patas se ha roto de una forma que me parece bastante injusta y bastante esperpéntica", ha explicado. Según su relato, la comunicación de la cancelación llegó el martes por la noche, cuando el encuentro estaba programado para las once de la mañana del miércoles.

El motivo de la ruptura estaría relacionado con las condiciones de grabación y los derechos sobre el material audiovisual. Wild sostiene que todos los participantes habían firmado un contrato en el que se comprometía a publicar las entrevistas completas, sin modificar su contenido. "Me comprometía legalmente a no tocar ni un solo píxel de la entrevista", ha asegurado.

Sin embargo, el de Manresa afirma que Vox planteó posteriormente unas exigencias diferentes. En concreto, que el partido ultra pudiera hacerse con la propiedad de la grabación. "Ahora quieren ellos grabar la entrevista y quieren que sea suya", ha relatado sobre las conversaciones mantenidas con el equipo de campaña de Abascal.

Una condición que considera incompatible con su manera de trabajar y que ha rechazado de forma tajante. "Es absolutamente imposible, es una falta de respeto a mi profesionalidad", ha denunciado. También ha querido dejar claro que estaba dispuesto a ofrecer garantías adicionales, permitir que el equipo del candidato llevara sus propios dispositivos de grabación e incluso firmar otro documento para reforzar el compromiso de publicación íntegra.

"Minimizar riesgos"

Detrás de la decisión de Vox está la polémica surgida tras la entrevista de Abascal en 'La Revuelta'. La formación ha vinculado la suspensión de nuevas grabaciones a lo sucedido con el programa de David Broncano, al considerar que no se respetaron las condiciones acordadas. No obstante, ha precisado que no acusa a Jordi Wild de haber incumplido ningún compromiso.

Santiago Abascal (VOX) en 'La Revuelta'

El comunicador no entiende que su proyecto se haya visto afectado por ese conflicto y ha marcado distancias con el formato de Televisión Española. "¿Qué tiene que ver Broncano conmigo? Yo soy otro mundo, yo no soy una productora, yo no soy una cadena de televisión", ha reivindicado.

Wild también ha compartido algunos detalles del contenido que tenía preparado para Abascal. Su intención era abordar cuestiones económicas y de política exterior, con preguntas específicas sobre las propuestas de Vox. "La entrevista hubiera sido dura", ha reconocido, aunque ha insistido en que habría mantenido un trato respetuoso.

Sobre los motivos reales de la cancelación, ha planteado que el partido podría estar intentando "minimizar riesgos" después de la controversia con Broncano. Eso sí, ha querido matizar que se trata únicamente de una interpretación personal: "No tengo ninguna prueba y quizás no es así".

Pese al contratiempo, las entrevistas con Sánchez y Colau seguirán adelante y se publicarán el viernes. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, por su parte, mantiene su participación prevista para el jueves. Wild ha agradecido a los tres su disposición, aunque no ha ocultado el golpe personal y profesional que supone la ausencia de Abascal: "Estoy triste, estoy hundido, he pasado muy mala noche". "Me han hecho una jugarreta", ha concluido.

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