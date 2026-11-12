‘Godzilla: Minus Zero’ hace un cambio importante a uno de los grandes rivales del monstruo, y el origen está en un parque de atracciones: “Tenía que dar mucho miedo”

Siempre hay un poco de ilusión cada vez que se estrena una película de Godzilla, porque al fin y al cabo sigue siendo uno de los monstruos definitivos de la historia del cine. Y, como estamos comprobando a través de diferentes sagas actuales, es uno de los que más se puede aprovechar para hacer diferentes tipos de cine espectáculo devastador.

‘Godzilla Minus Zero’ continúa el impresionante y aclamado éxito de la película de 2023 del mismo director, Takashi Yamazaki, volviendo hacer un impresionante esfuerzo tanto en efectos visuales impresionantes como en mantener la destrucción en un registro más realista y dramático. Todo esto, claro, dentro de los extremos de estar lidiando con criaturas de varios kilómetros de altura con capacidad de lanzar rayos de diferentes estilos.

A partir de aquí puede haber spoilers de ‘Godzilla Minus Zero’.

Era todo un reto mantener esa alegoría post-nuclear y mensaje de rabia ultranacionalista que tenía ‘Godzilla Minus One’ y, al mismo tiempo, introducir algunos de los elementos que hicieron en su momento a las secuelas de Godzilla algo más disparatado y divertido. La introducción de King Ghidorah, un deseo bastante personal por parte del director japonés, plantea un reto especial en ese sentido.

Tal y como explicó a Empire, Yamazaki adora este monstruo “por motivos personales”, y siente especial conexión con el hecho de haber nacido el mismo año en el que fue presentado cinematográficamente. En su primera película, Ghidorah sobrevuela la zona de Matsumoto, “que es mi ciudad natal”, por lo que el director quería presentarlo de una manera que impactase al espectador y mantener un blockbuster tan inmenso como este como algo personal.

Destrucción terrenal

Es por ello que la acción aérea de King Ghidorah, un dragón de tres cabezas caracterizado por sus ataques desde arriba, se reduce a una persecución contra el comando humano. Al comienzo de la película aparece únicamente con una cabeza y sin su característico toque dorado, que obtiene al ser electrocutado y atacado por los humanos, y mucho de su combate con Godzilla tiene lugar a pie de tierra. Vemos también más uso de su poder para alterar la fuerza gravitacional de casas y su propio rival para hacerles flotar y luego caer.

Todo este enfoque viene heredado de cuando Yamazaki ya fue contratado para diseñar la introducción de King Ghidorah… en un parque de atracciones. El director trabajó en el parque de Seibuen para la atracción de Godzilla, y parte de su diseño consistió en introducir al dragón espacial de manera que funcionase en una estructura de raíles.

Su idea acabó manteniéndole en el suelo y aprovechando su largo cuello para aproximarse a los espectadores y aterrorizarles. Es una idea que decidieron trasladar a la película, tal y como explica el productor Kazuaki Kishida a Indiewire: “Tenía que dar mucho miedo y estar muy cerca. Así que se había llevado a cabo una gran labor de investigación en torno a la atracción que pudimos aplicar a ‘Godzilla Minus Zero’”.

Es un cambio significativo con respecto a cómo solemos ver a King Ghidorah en estas películas, pero encaja completamente con la propuesta y el mundo que Yamazaki contempla para estos personajes. Eso, unido a un cuidado supremo del aspecto de los efectos digitales, terminan de hacer a ‘Godzilla Minus Zero’ algo impactante.

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