Da igual si Jack Lowden no es James Bond, porque ha vuelto a demostrar su talento como espía en otra estupenda temporada de ‘Slow Horses’

Las conversaciones sobre el próximo James Bond se están intensificando y hasta actores muy populares se están postulando a última hora. En este panorama, hay un nombre que parece un polizón en la embarcación como es Jack Lowden, el nombre de perfil más discreto de todos por currículum. No tiene la mayor popularidad, aunque ciertos sectores saben que da de sobra el perfil para el papel.

Lo saben porque han visto todos ‘Slow Horses’, una serie de espionaje notablemente diferente en tono y escala a 007, aunque sigue siendo un amplio muestrario de lo que Lowden puede hacer para la franquicia. Esta última temporada ha puesto aún más al límite a su personaje y lo ha hecho con la notable factura que caracteriza a la serie de Apple TV.

Algo huele mal en la ciénaga

Esta sexta temporada de la serie ha tenido también un punto de evento a lo Marvel rescatando a muchos personajes que habían abandonado previamente la serie (y que siguen vivos, porque ‘Slow Horses’ acostumbra a que cualquiera puede acabar muerto al final), y ha conseguido no caer sepultada por ello. Es frecuente que una serie que se caracteriza por cierta modestia en su escala acabe desquebrajándose por aspirar a más al ser espoleada por su éxito.

Hay una historia más ambiciosa intercalando el pasado de la serie y de los personajes que puede entroncar también a más historia futura en siguientes temporadas (ya rodadas casi al completo, porque esta gente opera a otro nivel). Pero nunca han renunciado a lo que se les da bien: contener en seis episodios un conflicto principal que la gente de la ciénaga puede resolver.

‘Slow Horses’ cuenta en su contención sus grandes virtudes. También su tono, que es capaz de alternar entre el thriller más violento hacia el humor más negro y abrasivo, e incluso ocasionalmente slapstick. Ese balance entre lo chungo y lo divertido que Lowden sostiene estupendamente, aunque sea casi una deformación completamente de lo que haría siendo 007.

‘Slow Horses’ y la envidiable eficacia

La serie británica es capaz de salvar también uno de esos problemas que resalta mucho al que ver televisión, y es ver forzado a ver personajes separados en grupo porque es conveniente a nivel de agendas. Su manera de resolverlo es siempre encontrar los personajes que mejor casan juntos y hacerles chocar a menudo para mantener la tensión y el humor vivos. Luego está Gary Oldman casi siempre en su propia esfera, que acaba sosteniendo más humor así como desvelando los secretos más trágicos, y siempre funciona porque su talento y profesionalidad así lo permiten.

En un panorama de series muy hipertrofiadas para ser eventos, que tardan tanto tiempo entre temporadas que terminas olvidando que ha pasado anteriormente, ‘Slow Horses’ brilla por intentar mantenerse como tu rato de televisión más fiable. Sus virtudes están a plena vista, sus limitaciones también, pero las abrazas todas para un rato placentero de espionaje clandestino y guarro de nivel espléndido.

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