Henry Cavill se pronuncia sobre la salida de James Gunn de DC y su posible regreso como Superman: "Nunca digas nunca"

Hace unos días los fans de DC se han llevado un revés (o todo lo contrario, depende de a quién preguntes), con el fin de la etapa de James Gunn y Peter Safran como jefazos de DC Studios. En Warner Bros. han decidido cambiar la dirección de los estudios, y tras cuatro años al frente del Universo Cinematográfico de DC, se acaba su supervisión de los proyectos del estudio.

Este cambio trae muchas preguntas, como qué va a ocurrir con Superman, Batman, y otros proyectos futuros de DC. E, inevitablemente, muchos andan con el ojo puesto en Henry Cavill, un regreso a DC que millons de fans ansían.

Que, por oportunidades, que no sea

Aunque Cavill fue un Superman estupendo, sigue pendiente de tener la película como el Hombre de Acero que realmente se merecía. La oportunidad quizás termine llegando en algún momento, porque el actor británico sigue viendo una posible ventana a su regreso a las películas de DC y no se cierra a tirarse de cabeza por ella.

"Mira, hay muchísimas historias fabulosas. Siempre hay muchas oportunidades, como cantaba la paloma en 'Fievel y el Nuevo Mundo', nunca digas nunca, es algo que creo de verdad", dijo Cavill en una entrevista con Inverse, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a regresar como Superman.

Tras su última aparición como Superman en la desafortunada 'Black Adam', Cavill anunció que regresaba como el superhéroe al universo de DC... Pero, lamentablemente, la reestructuración del nuevo universo cinematográfico le dejó fuera del proyecto, confundido y en medio de una situación tremendamente incómoda con el fichaje de David Corenswet como la nueva versión de Superman.

La marcha de Gunn y Safran sigue generando muchas dudas, especialmente sobre cómo van a convivir los diferentes universos de la nueva 'Superman' y 'The Batman'. Si habrá otro reboot para unificar la situación, o si incluso se plantean tratar de resucitar de alguna manera el Snyderverso, viendo que la intención parece ser desmantelar todo lo que ha construido Gunn en los últimos años. De ser así, el primero listo para volver a enfundarse en las mallas azules es Henry Cavill, que parece que sigue esperando al lado del teléfono por si a DC se les ocurre volver a llamar.

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