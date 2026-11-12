HOY SE HABLA DE

Michael B. Jordan se convierte en un sofisticado ladrón de arte en el primer tráiler de 'El secreto de Thomas Crown'

Amazon MGM presenta el primer adelanto de la nueva versión del clásico thriller, con Michael B. Jordan al frente y estreno previsto para marzo de 2027.

Michael B. Jordan dirige y protagoniza 'El secreto de Thomas Crown'
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-morales

Víctor Mopez

Editor
victor-morales

Víctor Mopez

Editor

Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

Linkedin twitter instagram
105 publicaciones de Víctor Mopez

El lujo, los robos imposibles y un peligroso juego de seducción regresan a la gran pantalla. Michael B. Jordan se mete en la piel de uno de los ladrones de arte más elegantes del cine en 'El secreto de Thomas Crown', una nueva versión del clásico thriller que ya ha presentado su primer tráiler. El actor no se limita a protagonizar la película: también se pone detrás de las cámaras como director  y ejerce como productor.

La historia gira alrededor de un sofisticado delincuente, interpretado por Jordan, que encuentra una rival a su altura en una investigadora de seguros capaz de seguirle la pista. Adria Arjona interpreta a esa mujer inteligente y decidida que amenaza con desmontar sus planes. Sin embargo, la relación entre ambos irá mucho más allá de una simple persecución profesional y dará paso a una atracción que complicará todavía más las cosas.

El propio Jordan lleva tiempo queriendo sacar adelante este proyecto. "Es un proyecto muy mío que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer, así que estoy emocionado", ha reconocido en una entrevista con Deadline. El intérprete también ha insistido en que no pretende limitarse a repetir lo que ya hicieron sus predecesores: "Cuando reinventas algo, no es un remake ni un reboot. Es una nueva interpretación".

Y esa diferencia parece estar en las motivaciones del protagonista. Aunque los detalles del argumento permanecen bajo secreto, las primeras imágenes mostradas en CinemaCon apuntaban a una aventura internacional con museos imponentes, grandes ciudades y castillos europeos. También dejaban ver a Jordan realizando espectaculares acrobacias suspendido de cables y desplazándose por el aire.

"No tenía un plan de escape". Michael B. Jordan necesitó terapia para superar las consecuencias de 'Black Panther'
En Espinof
"No tenía un plan de escape". Michael B. Jordan necesitó terapia para superar las consecuencias de 'Black Panther'

El personaje tendrá además una misión personal marcada por la venganza. "La venganza es una obra de arte" es una de las frases que acompañan a esta nueva historia, cuyo objetivo será Kenneth Branagh.

1968, 1999 y 2027

El filme será el segundo remake de la mítica película de 1968 con Steve McQueen. El anterior, la icónica versión de 1999 con Pierce Brosnan. Junto al ganador del Oscar por 'Los pecadores', el reparto se completa con Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk y Aiysha Hart. 

Por su parte, la banda sonora correrá a cargo de Jon Batiste, ganador de un Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro y ocho premios Grammy. Un fichaje de altura para una película que toma el relevo de la mítica música de la cinta de 1968, premiada con el Oscar por 'Windmills of Your Mind'.

La nueva 'El secreto de Thomas Crown' tiene previsto su estreno en cines el 5 de marzo de 2027. Una fecha para los amantes del suspense elegante y los golpes maestros.

En Espinof | Los mejores atracos o robos de cine

En Espinof | "Debemos seguir agitando las cosas". Michael B. Jordan exige a los estudios de Hollywood que contraten gente negra

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios