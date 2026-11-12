Michael B. Jordan se convierte en un sofisticado ladrón de arte en el primer tráiler de 'El secreto de Thomas Crown'

El lujo, los robos imposibles y un peligroso juego de seducción regresan a la gran pantalla. Michael B. Jordan se mete en la piel de uno de los ladrones de arte más elegantes del cine en 'El secreto de Thomas Crown', una nueva versión del clásico thriller que ya ha presentado su primer tráiler. El actor no se limita a protagonizar la película: también se pone detrás de las cámaras como director y ejerce como productor.

La historia gira alrededor de un sofisticado delincuente, interpretado por Jordan, que encuentra una rival a su altura en una investigadora de seguros capaz de seguirle la pista. Adria Arjona interpreta a esa mujer inteligente y decidida que amenaza con desmontar sus planes. Sin embargo, la relación entre ambos irá mucho más allá de una simple persecución profesional y dará paso a una atracción que complicará todavía más las cosas.

El propio Jordan lleva tiempo queriendo sacar adelante este proyecto. "Es un proyecto muy mío que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer, así que estoy emocionado", ha reconocido en una entrevista con Deadline. El intérprete también ha insistido en que no pretende limitarse a repetir lo que ya hicieron sus predecesores: "Cuando reinventas algo, no es un remake ni un reboot. Es una nueva interpretación".

Y esa diferencia parece estar en las motivaciones del protagonista. Aunque los detalles del argumento permanecen bajo secreto, las primeras imágenes mostradas en CinemaCon apuntaban a una aventura internacional con museos imponentes, grandes ciudades y castillos europeos. También dejaban ver a Jordan realizando espectaculares acrobacias suspendido de cables y desplazándose por el aire.

El personaje tendrá además una misión personal marcada por la venganza. "La venganza es una obra de arte" es una de las frases que acompañan a esta nueva historia, cuyo objetivo será Kenneth Branagh.

1968, 1999 y 2027

El filme será el segundo remake de la mítica película de 1968 con Steve McQueen. El anterior, la icónica versión de 1999 con Pierce Brosnan. Junto al ganador del Oscar por 'Los pecadores', el reparto se completa con Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk y Aiysha Hart.

Por su parte, la banda sonora correrá a cargo de Jon Batiste, ganador de un Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro y ocho premios Grammy. Un fichaje de altura para una película que toma el relevo de la mítica música de la cinta de 1968, premiada con el Oscar por 'Windmills of Your Mind'.

La nueva 'El secreto de Thomas Crown' tiene previsto su estreno en cines el 5 de marzo de 2027. Una fecha para los amantes del suspense elegante y los golpes maestros.

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