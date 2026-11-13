Meses después de volver a los cines para ser la película más taquillera, se estrena en Disney+ la versión definitiva de esta épica película de Marvel

Hay altas expectativas depositadas en el estreno de ‘Vengadores: Doomsday’, a pesar de que se ha establecido cierto consenso en cómo Marvel no ha sabido preparar este evento como es debido. Tanto que ha tenido que recurrir a remodelar su mayor éxito para incluir la preparación necesaria para su siguiente evento, y de ahí la existencia de ‘Vengadores: Endgame - Encore’.

Una vez más con sentimiento (y color)

Con escenas nuevas, así como ya existentes modificadas, e incluso aparentemente una corrección del color ausente en la película original, esta versión aparentemente definitiva de la película de Anthony Russo y Joe Russo terminó de colocar al evento de Marvel como el más taquillero de la historia. Ahora se puede ver en streaming a través de Disney+ para hacer la preparación definitiva a ‘Doomsday’.

Devastados tras su derrota frente a Thanos que ha provocado la pérdida del 50% de la población del universo, los Vengadores intentan seguir adelante con la vida. Pero cuando Scott Lang regresa a su dimensión para comprobar lo que ha sucedido y se ha perdido cinco años después, intentará motivar al resto para hacer un plan a la desesperada que corrija este desastre.

La ‘Endgame’ original (y en buena parte esta) mantiene una curiosa estructura derivada de proceder de un clímax tan intenso como fue su anterior parte. Su primer acto toma un parón reflexivo interesante sobre el fracaso que rara vez se ve en el cine de superhéroes, y asienta bases para lo que luego será un pequeño paseo por el pasado de la saga entre el autohomenaje y preparar una redención.

Tenemos también un tramo de estupenda película de aventuras a través del tiempo con ciertos deslices que, aparentemente, tendrán explicación en ‘Doomsday’. Y, por último, un despliegue climático tan épico que desborda con su increíble cantidad de acción y figuras reconocibles puestas en movimiento.

Es tan potente que hasta resulta fácil no pensar del todo en ciertos problemas que tiene a nivel visual, coreográfico o de efectos. No es el esfuerzo más redondo de la factoría Marvel, pero durante un tiempo fue el cierre perfecto a una historia que conquistó de manera incuestionable a los espectadores durante una década. Ahora le toca ser otra cosa.

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