"Me he ganado el derecho": Taylor Sheridan, creador de 'Yellowstone', sobre qué le llevó a irse de Paramount a Universal

Si te pones a revisar todas las series originales de Paramount+ y haces una lista con las cinco mejores, es posible que muchos de vosotros al menos metáis tres o cuatro creadas y/o impulsadas por la misma persona: Taylor Sheridan. El creador de 'Yellowstone' se ha convertido en uno de los mejores activos de la compañía propiedad de Skydance, en especial para su servicio de streaming, pero hace unos meses se confirmó que dejaría la empresa para buscar nuevos desafíos profesional en una compañía rival. ¿Por qué?
Lo ha querido explicar el también guionista de 'Sicario', de Denis Villeneuve, en una entrevista: "Nunca me han cancelado una serie, jamás he tenido un proyecto que no se haya rodado y cada ficción que he creado ha sido un éxito. Por lo tanto, me he ganado el derecho de ir a un lugar que confíe en mí para hacer exactamente lo mismo para ellos", asegura. Luego explicó continuación lo que va a cambiar en su nueva etapa: "A diferencia de mi situación actual, en este nuevo acuerdo no tengo mínimos de entrega (output minimums). Esto me da total libertad creativa: puedo decidir cuánto quiero elaborar, cuántos títulos realizar, o si prefiero hacer una película y luego un programa. Ya no tengo la obligación de mantener un volumen masivo de proyectos", concluyó.
'La Odisea', como ejemplo de por qué ficha por Universal
En este sentido, parece que Sheridan quiere dejar de ser un creador tan prolífico de series de televisión para centrarse en iniciativas concretas que no tienen por qué limitarse a la pequeña pantalla. ¿Lo conseguirá? De momento, afirma que en NBCUniversal hay alguien con quien le entusiasma especialmente trabajar: Donna Langley."Su gusto y su comprensión de la industria son inigualables. Todo Hollywood estaba chismeando y entrando en pánico por 'La Odisea', diciendo que era demasiado cara. Pero mira en quién apostó: Christopher Nolan es uno de los mejores cineastas vivos y funcionó a la perfección. Cumplió con creces tanto en el aspecto creativo como en el financiero. Fue un obstáculo enorme y lo superó. Ella apuesta por los ganadores".
Aunque ya ha firmado con NBCUniversal, Sheridan aún tiene bastantes cosas que hacer en Paramount, entre ellas la continuación de series como 'Dutton Ranch', 'Landman', 'Tulsa King' o 'Mayor of Kingstown', además de spin-offs como 'Frisco King' y futuros proyectos relacionados en desarrollo hasta que finalice oficialmente su contrato televisivo a finales de 2028. En cines, además, se le encargó el guion del live-action de 'Call of Duty', una tarea que, por lo visto en Lioness, podría hacer bastante bien.
Imagen | Taylor Sheridan junto a Zoe Saldaña en Lioness
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