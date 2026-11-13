50 años después vuelve a los cines ‘Rocky’, el clásico peleón e inagotable de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone parece haber dejado de querer “competir” dentro de Hollywood y pasar a tener un rol de protección de su legado. Entre dedicar sus esfuerzos actorales (y en parte creativos) al terreno de la televisión y comentar su pasado en sus propios términos en cada entrevista que se le ofrece, parece haber tomado una posición donde toca recordársele como una leyenda.

Aunque no queda del todo claro su involucración en el proyecto, sí que parece reforzarse de la existencia de un biopic como ‘Yo soy Rocky’ (’I Play Rocky’) donde se eleva su figura para mezclarla con la de su personaje como ambicioso luchador del que todo el mundo dudaba. Si triunfo original con ‘Rocky’ no hace sino hacer mucho más dulce esta historia que se nos repite una y otra vez.

Ojo del tigre

Ahora la clásica película de boxeo que originó la saga de Rocky Balboa regresa a las salas de cine antes del estreno de este mencionado biopic. Ha vuelto en puntuales ocasiones, pero esta es especial por tratarse del 50 aniversario de su estreno original, donde la cinta dirigida por John G. Avildsen fue un fenómeno absoluto de público, crítica y también premios como el Oscar a mejor película.

Todo el mundo duda de él, pero el desconocido Rocky Balboa tiene la ambición de competir un día por el título mundial de campeón de los pesos pesados en boxeo. Su fiereza y contundencia acaban llamando la atención de Apollo Creed, que accede a un enfrentamiento para el que el potro italoamericano se preparará al máximo.

Con textura casineorrealista, que acaba entrelazando con la refinación del Nuevo Hollywood sin perder el modelo convencional y abiertamente emocional del viejo, el trabajo de Avildsen y Stallone trata de elevar las posibilidades de un género mayormente desarrollado como serie B. Su exploración del carácter del eterno perdedor a la espera de su oportunidad tiene el grado de sentimentalismo correcto que la hace irresistible para el gran público.

‘Rocky’ y la sangre en las calles

Con todo, es sensiblería vacía. Hay un genuino cariño por el personaje y por las relaciones que mantiene, por el barrio en el que se mueve. Aunque salir adelante le cueste sudor y sangre. Es una película muy atraída por determinadas fórmulas, pero que saca lo más productivo y valioso de las mismas para configurar su historia.

Es fascinante observar la enorme distancia que ha terminado existiendo entre ese carácter de calle y hasta obrero de esta película original y el espectáculo puro que ha definido la mayoría de sus secuelas, perpetradas por Stallone con pulso firme. Pero ‘Rocky’ sigue siendo un gran ejemplo de cómo aspirar a hacer Hollywood con mayúsculas puede resultar en algo notable e imperecedero.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas deportivas de la historia