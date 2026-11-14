'Ruega por nosotras' demuestra que el cine necesario y combativo funciona infinitamente mejor cuando se entrega al espectáculo de primer nivel

Es ley de vida que, en no pocas ocasiones, un "mal" —nótese el entrecomillado— timing a la hora de estrenar un largometraje termine minimizando su impacto tanto en lo que respecta a la taquilla como en lo que atañe a su relevancia en la conversación cultural. En lo que respecta al cine español, las últimas siete semanas han sido el peor momento imaginable para intentar capturar parte de una atención que ha estado dirigida casi exclusivamente a la celebrada 'La bola negra'.

El exitoso largometraje de los Javis continúa en boca de todos tras rozar la barrera de los 40 millones de euros recaudados y empezar a sonar en las quinielas de la temporada de premios internacional, pero, en medio de esta vorágine mediática, una película extraordinaria se ha colado sin hacer ruido entre lo más visto, quedando injustamente eclipsada por temas estrictamente circunstanciales.

La cinta en cuestión se titula 'Ruega por nosotras', está construida sobre el ampliamente demostrado talento de un dúo de primer nivel compuesto por el director Daniel Monzón y el guionista Jorge Guerricaechevarría y, abrazando —con mayor o menor rigor histórico, todo sea dicho— uno de los episodios más aterradores de nuestra historia reciente, ofrece una experiencia en la que la dureza y el desasosiego no están reñidas con el entretenimiento más puro y de primerísimo nivel.

Calculada al milímetro

Desde el estreno del título que nos ocupa, con el que Monzón vuelve a reivindicarse como un notable cronista de la década de los 70 tras la estimable 'Las leyes de la frontera', buena parte de las críticas de sus detractores han ido dirigidas hacia un tono etiquetado de edulcorado y a lo que se tilda de un exceso de ligereza en su, por otro lado, sólida y asimilable denuncia. Pues bien, lejos de ser considerados como errores, en estos aspectos radican los grandes aciertos de la obra.

'Ruega por nosotras' es plenamente consciente de que no es un documental —quien quiera una pieza estrictamente divulgativa tiene el fantástico 'El patronato' de Marisa Lafuente—, y juega perfectamente con los códigos de la ficción dirigida a un segmento de público amplio para hacer accesible su exploración de los horrores que vivieron las afectadas por el Patronato de Protección a la Mujer; todo ello a través de un cóctel de géneros en el que hay cabida para el drama iniciático e, incluso, para el thriller penitenciario al más puro estilo —salvando las distancias— 'Fuga de Alcatraz'.

Con un medido uso de los arquetipos, a través de los que se erigen unos personajes escritos con tanta solvencia como la que exhibe un reparto particularmente inspirado —mención especial para Zoe Bonafonte y Manuela Calle, ambas espléndidas—, Monzón y Guerricaechevarría perfilan un relato que cumple con su función de aturdir, pero que encuentra sus momentos para exhibir una calidez más que necesaria para hacer más soportable la experiencia.

Si algo juega en contra de esto último son ciertos problemas de ritmo que aparecen a lo largo de un segundo acto en el que las elipsis y la sensación de que el conflicto se alarga sin señales de una posible resolución. Un pequeño palo en la rueda que hace que los 136 minutos de metraje se perciban más abultados de lo que realmente son pero que, en última instancia, refuerzan la sensación de tortura alargada en el tiempo por la que pasan las sufridoras protagonistas.

No puede negarse que 'Ruega por nosotras', con sus concesiones más "peliculeras", deja en el tintero muchas claves que hubiesen reforzado aún más su reivindicación discursiva. Pero, en casos como este, más que el puñetazo sobre la mesa, lo verdaderamente importante es la accesibilidad; y es que, si un largometraje no alcanza a la mayor parte de potenciales espectadores ni es capaz de conectar con ellos, el mensaje termina cayendo en saco roto y perdiéndose entre un ruido diario cada vez más ensordecedor.

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