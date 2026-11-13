El despido de James Gunn y Peter Safran de DC ha dejado contento al director de 'Constantine': Ahora tiene muchas más esperanzas en una secuela con Keanu Reeves

Entre una cosa y otra, la 'Constantine' de Keanu Reeves nunca tuvo una secuela. Pero que no sea por falta de ganas de su director, Francis Lawrence, que asegura que tiene el guion listo y está preparado para rodarlo en cuanto le dejen.

Ahora que James Gunn y Peter Safran han dejado de liderar DC Studios, Lawrence cree que podría ser el momento perfecto para traer de vuelta al investigador sobrenatural.

Que por intentarlo, que no quede

Lawrence lleva ya veinte años intentando sacar adelante su 'Constantine 2', y ya que parece que no hubo suerte con Gunn y Safran ahora quiere seguir probando con el nuevo liderazgo de DC Studios. O, al menos, así lo ha asegurado en una entrevista reciente, como recogen desde Collider.

"Os voy a decir una cosa. No es que quiera que nadie pierda su trabajo, no es eso de alegrarse por el mal de otros, pero diré que llevo tratando de hacer 'Constantine 2' desde hace unos veinte años. Tengo una idea, tengo el guion, y queremos hacerla, pero la gente de DC nos impedían hacerla", confesó Lawrence.

Ahora que las cosas han cambiado en DC Studios, Lawrence cree que se ha abierto una ventana para una nueva oportunidad. Especialmente porque tanto Keanu Reeves como J.J Abrams y otros involucrados en la producción siguen abiertos a la secuela de 'Constantine', con el propio Reeves trabajando en el guion. Aunque, claro, primero hay que ponerse de acuerdo con Paramount, Warner y los nuevos jefazos de DC, y es no va a ser fácil.

"Ahora tenemos muchas más esperanzas, que con las noticias de ayer quizás habrá otra oportunidad. Pero, de nuevo, llevamos veinte años intentando hacer esto y siempre ha habido obstáculos en la carretera. Y no soy yo, no es Keanu, no es Akiva [Goldsman].

En 2025, James Gunn aseguró que había hablado sobre la posibilidad de rodar 'Constantine 2' con Keanu Reeves, tanto para incluirlo en su nuevo universo DC o como película independiente. Aunque Gunn también dijo que no había un guion definitivo, y que la cosa iba para largo. Veremos si esta vez, con el cambio de jefazos, Francis Lawrence se termina de salir con la suya para traer de vuelta a John Constantine.

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