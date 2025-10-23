Todos estamos esperando para 'Constantine 2' incluido James Gunn, pero sus últimas declaraciones sobre el proyecto no son alentadoras

Han pasado 20 años, pero las ganas de tener una secuela de 'Constantine', la película de DC basada en su detective paranormal, no han menguado. Si acaso, se han hecho más evidentes. Fue en 2022 cuando Warner confirmó que el proyecto estaba en desarrollo, pero desde entonces la situación de Warner ha cambiado mucho, y la del proyecto parece que no demasiado.

¿Para cuando podemos esperar la secuela? Pues ahora mismo James Gunn deja la pelota sobre el tejado del equipo creativo detrás de ella. En declaraciones para el podcast de BobaTalks (vía Dealine) sobre posibles actualizaciones de la esperada secuela, Gunn no se quiere mojar sobre el futuro de un proyecto que aún parece bastante atascado.

"Hemos hablado sobre el proyecto de vez en cuando, también con Keanu. Tiene detrás un gran grupo de personas. Me gustan mucho, creo que son talentosos. Pero no he leído ningún guion".

Su cauta intervención en el podcast va en sintonía con la filosofía de Gunn desde que empezó como mandamás en DC. La ausencia de guion es una severa línea roja para un cineasta y ejecutivo que ha señalado ese como el principal problema de su tiempo trabajando para Marvel. Es una filosofía que está determinando por completo el calendario de DC, con la película de 'Supergirl' mucho más cerca que cualquier otra sencillamente porque contaba con un guion que le convenció.

En cuanto a 'Constantine 2', el proyecto parece tener el oído del nuevo estado de DC y las enormes ganas de Keanu Reeves, además de a Francis Lawrence en la dirección, pero poco más. Es difícil hablar a ciencia cierta del futuro de un proyecto (o incluso de luz verde) cuando la condición para que ocurra aún no se ha cumplido. Borradores del guion se han reportado desde 2022, pero o bien han sido sometidos a retrasos o parece que no han convencido al mismo Keanu.

