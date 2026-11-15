Isao Takahata era un gran mentor y amigo para Hayao Miyazaki, pero también uno de sus críticos más feroces: "Ocurre porque así lo quería el público"

Cuando hablamos de Studio Ghibli, a menudo nos solemos quedar tan solo en Hayao Miyazaki, olvidando tristemente a su otro gran director: Isao Takahata. Una leyenda del cine japonés que falleció en 2018 a los 82 años, dejando tras de sí una carrera magnífica en el mundo del anime que concluyó con 'El cuento de la princesa Kaguya'. Y que, inevitablemente, estuvo muy unida a la de Miyazaki.

Takahata fue su gran mentor, que lo tomó bajo su ala en los días de Nippon Animation y le dio sus primeros trabajos en el mundillo, desde 'Heidi' a la primera 'Lupin III', que ambos dirigieron juntos. De maestro a estrecho colaborador y amigo, Takahata sin duda era una de las personas que mejor le conocían, y quien no tenían miedo criticarle abiertamente.

Es lo que tiene la confianza

Porque, al fin y al cabo, si alguien te va a poner pegas, mejor que sea tu mentor y uno de tus mejores amigos. Especialmente porque Takahata tenía muy claro que, a pesar de ser grandes colaboradores, sus estilos narrativos eran muy diferentes.

Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki e Isao Takahata

"Con Miyazaki, tienes que creer totalmente en el mundo de la película", dijo Isao Takahata en 2008, como recogen en All The Anime. "Demanda que su público entre en el mundo que él ha creado, completamente. Se le pide a la audiencia que se rinda, yo quiero que el público tenga un poquito de libertad".

Y es que, aunque Takahata era muy reservado y comedido, tampoco se cortaba a la hora de lanzar alguna que otra pullita a su colega y su tendencia como narrador.

"Hay una tendencia a conducir a los espectadores a donde solo se pueden alinear con el protagonista, sin indicar objetivamente las circunstancias del héroe. La obra solo se puede ver a través de los ojos del protagonista, así que el espectador disfrutará de las mismas emociones pero no tendrá un entendimiento de cómo funciona el mundo", se recogió en una exposición de Tokio dedicada al director. "El espectador pierde esa habilidad de juzgar y solo se puede olvidar de sí mismo sin evaluar o sentir la aprensión de las acciones del protagonista".

El ejemplo más claro de este tipo de situaciones la dio el propio Takahata hablando de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. En el tramo final de la película, la bruja protagonista pierde sus poderes en una crisis de identidad, solo para recuperarlos en el último momento cuando más los necesita. "¿Por qué puede Nicky recuperarlos?", preguntó Takahata en un evento: "Porque el público quería que pasase así". Una sentencia con la que echaba en cara a Miyazaki su tendencia a complacer al público en el último momento, aunque lo perdonaba porque era la película de un amigo.

Aunque ojo, que no todo eran críticas negativas. Takahata pensaba que Miyazaki es un apasionado de sus propios personajes, idealizándolos de una manera única que solo funcionan en sus películas. Y cuando los sentimientos de Miyazaki por sus personajes se vuelven más fuertes, estos le poseen en cierta manera, que es lo que los hacen tan especiales.

"El realismo aterrador que poseen sus personajes no es el resultado de ninguna observación objetiva ni calculada. Incluso si incorpora su astuta observación en su arte, sigue siendo poseído por ella y se fusiona con sus personajes. Hasta el punto en el que los fuegos artificiales de Eros transforman sus ideales en carne y hueso", escribió Takahata en el ensayo "Los fuegos artificiales de Eros" para el libro 'Starting Point'.

Dos maneras diferentes de entender el cine y la narrativa. Porque, mientras Miyazaki apunta que el público se posicione de manera pasiva junto a sus protagonistas, Takahata trataba de crear una relación complicada que mantuviera al público en vilo, sin que te identifiques necesariamente con nadie.

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