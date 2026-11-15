Telecinco intentó tener su propia 'Los Simpson' a la española gracias a Emilio Aragón. Le salió fatal y la serie pasó a la infamia cañí

A finales de los 90, 'Los Simpson' seguían en plena forma. Antena 3 repetía los episodios todos los días, y de tanto en cuando aprovechaba para estrenar una nueva temporada. Todo el mundo quería tener su propia versión de la serie, incluyendo a la propia Fox, que en 1999 estrenó 'Padre de familia', una especie de puesta al día pasada por la metralleta de gags de Seth McFarlane. Y en España no iban a quedarse quietos: Emilio Aragón en persona decidió que iba siendo hora de poner algo de calidad en la animación familiar y adulta española. No podía salir bien.

Hace falta Balor

Aragón, que en el 2000 acababa de dar la puntilla a 'Médico de familia' después de 119 episodios, decidió poner el foco en la animación y continuar su carrera como productor por esos lares. Ya había fundado su propia productora, Crea Anima2, con la que anunció que haría dos series: una para TVE, 'Defensor 5: la última patrulla', completamente en CGI, estrenada en La 2 y olvidada por su propio bien, y otra en Mediaset, '¡Qué bello es sobrevivir!', que se vendió (literalmente) como la respuesta española a 'Los Simpson'. Solo que hecha a toda prisa, sin pulir los guiones y dando un poquito de vergüenza ajena.

Tras cierta campaña de promoción constante, '¡Qué bello es sobrevivir!', cuya primera (y a la postre única) temporada constaba de 13 episodios, se estrenó en Cartoon Network un año antes que en Telecinco, en enero de 2001, con la intención de, según su comunicado de prensa, "convertirse en un reflejo distorsionado de la familia media española". Para ello, los personajes, la familia Balor, eran meros prototipos: Óscar, un padre gordo, vago y mentiroso que no es un ejemplo para nadie; Silvia, taxista y resuelta, la voz de la razón; Gus, el hijo pasota que se niega a marcharse de casa; Marga, la abuela malintencionada; y Gómez, el perro. A ratos les acompañaba también una niña vecina ultra-inteligente que pretendía ser una Lisa Simpson de Hacendado. Ya véis que menos original, difícil.

Eso sí, su productor ejecutivo, Ignacio Fernández-Vega, la defendió en su momento: “La nuestra es una familia, pero no tiene nada que ver con la del modelo norteamericano de la serie de la Fox: sólo tienen un hijo, entrado en años, y una suegra que juega un papel muy importante, aunque el objetivo es que, con el tiempo, nuestra serie llegara a ser 'Los Simpson' a la española”. No pasó, claro. Y, desde luego, no ayudó que la voz del protagonista fuera la del gran Juan Perucho... que también se la ponía a Peter Griffin. Tapaos un poco, hombre.

Para que os hagáis una idea del tipo de humor de la serie, que contaba con hasta cinco guionistas, basta con ver su piloto, en el que Óscar nos pregunta si recordamos '¡Qué bello es vivir!'. Entonces, un corte al más puro estilo 'Padre de familia' nos lleva a 'Casablanca', donde Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman "Siempre nos quedará Valladolid", porque está harto de decir siempre las mismas frases. No es que el libreto no tuviera buenas ideas, pero entre lo mal dobladas que estaban y el mortecino ritmo de la animación, quedaron continuamente en tierra de nadie.

Pedro Griffin y su familia

Como la primera temporada de la serie de Matt Groening, '¡Qué bello es sobrevivir!' se hace difícil de ver: los diseños están a medio terminar, la animación es cutre, las parodias de personajes famosos son distinguibles por los pelos...Eso sí, no se puede decir que no se apostara fuerte por ellos, porque incluso se hicieron muñecos y se llegó a editar un libro en 2002 titulado 'Ficcionario', donde "la serie más divertida de la tele" se inventaba palabras como "Abstensión" (estado de tensión que produce el hecho de no votar) o "Acerthiijo" (adivinanza que se le plantea al padre o a la madre para descubrir quién es su hijo). Pues ese es el nivel.

Aunque se estrenó por todo lo alto, el sábado a las 15.30 de la tarde, después de las noticias, la audiencia no acompañó y se acabó hundiendo. Llegó a salir en VHS y DVD, y tiene algunos defensores, conste, pero ni siquiera los suficientes para considerarse serie de culto. Crea Anima2, por su parte, acabó cerrando sus puertas en 2012 después de que series como 'El show animado de Miliki', 'Esquimales en el Caribe' o el videojuego 'La caja de los sueños', que continuaba 'Médico de familia' (esto es digno de explayarse, por cierto) fracasaran sin remedio.

Esto no es una revisión postmoderna: ya en la época, Jose María Arenzana escribía una crítica en el ABC afirmando "La réplica a 'Los Simpson' está a la altura de aquellos tiempos en que España quería emular la fabricación de un Cadillac y nos salió el Seat 600. A los dos les ponías gasolina y arrancaban, pero claro...". Nos podemos hacer una idea del desastre: entre chistes cañís, cierto tufillo homófobo (¿qué esperábamos en 2001?), muchas bromas de suegras que malmeten e hijos que pasan de todo, '¡Qué bello es sobrevivir!' se fue de Telecinco el 23 de febrero de 2002 para jamás volver. Francamente, fue mejor así para todos.

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