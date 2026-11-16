El concurso cultural tan loco que acabó a tiros y con un hombre encarcelado durante el rodaje

Que una grúa se lleve tu coche por las buenas ya es lo suficientemente estresante. Ahora imagina que no solo se lo lleva, sino que además lo hace rodeada de cámaras y, en medio de todo el caos, un hombre sale y decide hacerte cinco preguntas sobre cultura general: si aciertas tres correctamente, pagan todas tus multas y te devuelven el coche. Si fallas, se marcha y se lleva tu coche al depósito obligándote a pagar todos los gastos. ¿Suena a pesadilla neo-capitalista? Pues era la base de 'Repo Games'.

Saber y matar

El programa se emitió durante 2 temporadas en la cadena Spike (ahora Paramount Network), entre 2011 y 2012. En total, 80 personas se llevaron el susto de su vida en los rodajes que hicieron en distintos puntos de Estados Unidos, respondiendo a preguntas como "Thomas Edison dijo 'El genio es 1% inspiración y 99%...' ¿qué?", "¿Qué animal atrae a la gente a Gobbler's Knob cada febrero?" o "¿Quién voló una cometa en una tormenta para demostrar que la luz era una forma de electricidad?". Parece fácil, pero a ver lo que harías tú si te sacan de tu casa a las nueve de la noche amenazando con llevarse tu coche.

Esta mezcla de reality show y concurso, que se jugaba en barrios desfavorecidos y solía traer peleas y malas caras (lógicamente) tuvo su momento más agridulce durante un rodaje en Las Vegas, donde Carlos Barron, un profesor de educación especial de 43 años, se enfadó muchísimo con el equipo, y con cierta razón. Cuando sucedió su "día de furia" particular eran las 21.45 de la noche y estaba aguantando no solo el trajín del rodaje en la casa contigua, sino viendo una caravana aparcada, sin pedir permiso, justo delante de su casa.

Ni corto ni perezoso, cogió una pistola y disparó dos veces mientras el equipo estaba rodando la parte del concurso en casa de su vecino. Acabaron arrestándolo por intento de homicidio, a pesar de que nadie fue herido, y fue condenado a 90 días de cárcel y cinco años de libertad condicional en lugar de los 22 años que le podían haber caído. Barron afirmó "El incidente me ha cambiado, me ha enseñado muchas cosas", así que la parte buena es que alguien sacó algo en limpio de 'Repo Games', un programa destinado al desastre más absoluto.

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