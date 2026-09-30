Iba a ser una de las películas estrella de 'Star Wars'. Ya han cancelado el proyecto tres veces distintas y no saben qué hacer con él

De un tiempo a esta parte, podemos contar más productos de 'Star Wars' que no han visto la luz que los que sí: la película de Ben Solo, la trilogía de Rian Johnson, la de Kevin Feige, la película de Jabba el Hutt dirigida por Guillermo del Toro, 'The First Jedi', de los creadores de 'Juego de Tronos'... Sin embargo, es posible que ninguna duela tanto como 'Rogue Squadron', anunciada en 2020 y que fue cancelada después. Y aunque con la nueva gerencia de Lucasfilm tenga una oportunidad nueva, ahora sabemos todos los entresijos de su producción, y es para llevarse las manos a la cabeza.

Un escuadrón de drones, ¿es un escuadron-dron?

Knight Edge Media ha recapitulado todo lo que se sabe (y no se sabe) del proyecto maldito, que originalmente iba a dirigir el desconocido director J.D. Dillard, que desde 2018 había preparado el guion junto con el guionista Matt Owens. Este era un homenaje al videojuego 'Star Wars: Tie Fighter' que iba a ser una gran apuesta del estudio, pero quedó en nada cuando Patty Jenkins aceptó dirigirlo empezando de cero.

La directora estuvo cuatro años trabajando en la película, pero después del éxito de 'The Mandalorian', Bob Chapek, CEO de Disney, se obsesionó con tener más proyectos en el "Mando-verso" y menos spin-offs aleatorios. Así que esta versión quedó también en nada y Jenkins, que no ha dirigido ninguna película desde entonces (lo último fue 'Wonder Woman 1984'), se fue de Lucasfilm por la puerta de atrás.

Lo que no era tan sabido es que en 2022, mientras Jenkins aún trabajaba en su guion, Jon Favreau y Dave Filoni empezaron una nueva versión de 'Rogue Squadron', esta vez en forma de serie y para Disney+. Los showrunners de esta serie serían Rick Famuyiwa ('The Mandalorian', 'Ahsoka') y Rayna McClendon. Esta guionista estuvo metida de lleno en 'Star Wars' e incluso co-escribió un guion de 'Star Wars: New Jedi Order' junto a Damon Lindelof antes de que el proyecto quedara, por supuesto, en el limbo galáctico. La serie de 'Rogue Squadron' acabó cayéndose, como ya imaginarás.

Ninguna de estas tres iteraciones de 'Rogue Squadron' llegó a nada, y es posible que haya habido alguna más de la que no sabemos nada, como la serie de animación de Nick y Carlton Cuse que se rumoreaba que tendría como protagonistas a pilotos de X-Wings. Otro proyecto enquistado de 'Star Wars' más a la lista, y van unos cuantos.

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