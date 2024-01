"Nos cabreamos de la hostia". El sueño arruinado de los creadores de 'Juego de tronos' con Star Wars y que Lucasfilms terminó reciclando

No debe ser fácil ser los responsables de uno de los mayores fenómenos televisivos del siglo XXI ya que puede resultar bien difícil el sacar otra serie adelante. Si no que se lo digan a David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de 'Juego de tronos', que han visto cómo muchos de los proyectos que tenían entre manos han acabado tirados a la basura.

Entre esos proyectos, se encontraba un acuerdo con Star Wars para lo que hubiera sido lo siguiente tras la tercera trilogía. Sin embargo, a finales de 2019 supimos que habían salido del proyecto. Uno del que nunca supimos más detalles ni de ella ni de las razones de su marcha. Hasta ahora.

En una reciente entrevista para THR a propósito de su prometedora nueva serie, 'El problema de los 3 cuerpos', Benioff y Weiss han desvelado sobre qué giraba su primera película para Star Wars: «Queríamos hacer 'El primer Jedi'. Básicamente cómo se formó la orden jedi, cómo llegó a ser, el primer sable de luz...», describe Benioff.

Jedi original

Una película con la que ya hubieran llevado trabajando bastante tiempo, ya que una de las cosas que les fastidió los planes fue el lanzamiento en 2017 de 'Los últimos jedi', lo cual no les sentó nada bien. Según explica Weiss:

«Nos cabreamos de la hostia cuando [Ryan Johnson] llamó a su película 'Los últimos Jedi'. Destruyó completamente el título obvio para lo que estábamos haciendo.»

Por último, parece que desde Lucasfilm no estaban por la labor de seguir adelante con esa película:

«[Lucasfilm] acabó no queriendo hacer una historia del Primer Jedi. Teníamos una idea muy específica en mente y al final decidieron que no querían hacer eso. Y lo pillamos totalmente. Es su compañía y sus IP pero nosotros no éramos los droides que estaban buscando.»

Y, desde luego, que todo apunta a que desde la compañía no querían su concepto concreto. Eso parece si tenemos en cuenta lo que está desarrollando James Mangold para su película de Star Wars.

Recordemos que esta lleva por título 'Dawn of the Jedi' y se situaría unos 25 milenios antes de la saga Skywalker. Si bien no hay muchos detalles la película estaría protagonizada por los precursores de la orden Jedi.

