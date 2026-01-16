"Se asustó". Kathleen Kennedy asegura que Rian Johnson descartó su trilogía de 'Star Wars' tras el odio recibido por 'Los últimos Jedi'

Creo que, a fecha de 16 de enero de 2026, nadie debería escandalizarse si afirmo que 'Star Wars' tiene la que, probablemente, sea la comunidad de fans más tóxica del panorama cinematográfico —calma, que ya pongo el hashtag #NotAllFans—. Es por esto que no extraña lo más mínimo que Rian Johnson descartase su proyecto de trilogía galáctica después del odio vertido en redes tras el estreno de 'Los últimos Jedi'.

No podemos tener cosas bonitas

Al menos, esto es lo que ha afirmado Kathleen Kennedy, que acaba de abandonar el puesto de mandamás de Lucasfilm, en una entrevista con Deadline en la que no ha dudado en echar flores a Johnson y su magnífico trabajo con el rompedor, arriesgado y brillante Episodio VIII de la saga creada por George Lucas.

"Creo de verdad que se asustó por la negatividad online. Creo que Rian hizo una de las mejores películas de Star Wars. Es un cineasta brillante y se asustó. Esta es la parte dura. Cuando la gente entra en esta franquicia, todos los cineastas y actores me dicen: '¿Qué va a pasar?'. Tienen un poco de miedo".

Por supuesto, una legión de fans que atacan personalmente a un director porque no comulgan con su toma de decisiones y que hace que los actores y actrices tengan recelo a unirse a una propiedad intelectual de este calado, no iba a estar en absoluto satisfecha con que una mujer capitanease el barco, y Kennedy no ha dudado en señalar esta misoginia.

"Soy honesta, especialmente con las mujeres que entran en este espacio, porque son atacadas de forma injusta. No intento edulcorarlo. Y subrayo que se trata de un grupo muy pequeño de personas, con megáfonos muy ruidosos. De verdad no creo que sea la mayoría de los fans. Y además estamos en este mundo extraño en el que los bots pueden influir en las cosas. Hay que tener la piel muy dura".

Concederemos el beneficio de la duda a Kennedy cuando afirma que estos comportamientos corresponden solo a una minoría, pero no debemos olvidar que, entre otras lindezas, Daisy Ridley y Kelly Marie Tran —esta última víctima de un body shaming atroz— tuvieron que borrar sus cuentas de Instagram tras sufrir acoso online, o que la nueva trilogía quiso ser boicoteada después de que se incluyese a John Boyega a su reparto. Repugnante es poco.

Pese a todo, el fandom puede respirar tranquilo: el director de la mejor película de la saga no volverá —a priori— a poner sus manos sobre "su" —nótese el entrecomillado— 'Guerra de las galaxias' y la presidencia de Lucasfilm está en manos de un señor con sombrero de cowboy que ha escrito las notables 'La remesa mala' o 'Rebels'... y de una mujer —glups—.

