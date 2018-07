"Sólo es una puta película". Simon Pegg pide a los fans tóxicos de 'Star Wars' que dejen de acosar

Simon Pegg vuelve a las carteleras con 'Misión: Imposible - Fallout', su tercera entrega en la popular saga de acción. Asimismo, ha actuado en tres películas de 'Star Trek' (además de coescribir 'Más allá'), tuvo un cameo en 'Star Wars: El despertar de la fuerza' (también ayudó en el guion) y protagonizó la trilogía del Cornetto de Edgar Wright. Está familiarizado con el fenómeno fan.

El propio Pegg fue un fan más antes de codearse con las estrellas de Hollywood, así que sabe de lo que habla cuando se refiere al fandom tóxico. A partir de 'Star Wars: Los últimos jedi', muchos seguidores se han mostrado especialmente indignados con la dirección franquicia y han acudido a las redes sociales para atacar a sus responsables. Pegg tiene un mensaje para ellos: "Sólo es una puta película".

Siempre ha habido fans de 'Star Wars' cabreados, lo saben bien George Lucas y Ahmed Best (el actor que dio vida a Jar Jar Binks), pero el Episodio VIII ha supuesto un antes y un después en la franquicia, dividiendo a los fans de una manera intensa entre quienes lo aman y quienes lo odian. Lo más grave es que una parte de los haters se aleja de lo que es realmente 'Star Wars' y aprovecha para dar rienda suelta a sus arrebatos machistas y racistas.

Esto ha provocado que, por ejemplo, la actriz Kelly Marie Tran borrase su cuenta de Instagram por el acoso online recibido a causa de su personaje, Rose Tico. Por increíble que parezca, hay gente tan molesta con su presencia en 'Los últimos jedi' que necesita hundir a la chica. Y no es la única que lo ha sufrido pero otros tienen la capacidad de tomárselo con sentido del humor e incluso responden a los trolls.

Mark Hamill publicaba esa fotografía con la joven actriz donde se preguntaba cómo no quererla e incluía el hashtag #GetALifeNerds (algo así como #BuscaosUnaVidaFrikis). Rian Johnson, también ha contestado explicando las decisiones que tomó como guionista. Simon Pegg está al tanto de toda la polémica y ha ofrecido su punto de vista en una entrevista para Now This, motivada por el estreno de 'Misión Imposible 6':

"No hay diplomacia, no hay empatía. Nos estamos volviendo muy, muy aislados como seres humanos. Nos estamos volviendo muy autónomos y egoístas: nuestras opiniones, nuestras necesidades, nuestros deseos. Lo siento por Kelly Marie Tran porque sólo hizo una película... una puta película, eso es todo. Nada de eso importa, nada. Creo que estaría bien si todo el mundo simplemente se llevara bien. Y dejáramos de ser tan agresivos."

El británico no se limitó a pedir paz, hizo autocrítica y reconoció que él también fue un fan tóxico, lamentando haber contribuido al odio que recibió Ahmed Best. Recordemos que Best confesó haber pensado en suicidarse debido a los ataques que recibió por dar vida a Jar Jar Binks en 'La amenaza fantasma'. Pegg cree que muchos fans, como él, nunca se dieron cuenta que estaban haciendo daño a una persona:

"Me siento muy avergonzado por el hecho de que hubo una auténtica víctima, una víctima humana en todo eso. Creo que la mayoría de la gente consideró a Jar Jar Binks como una criatura real y se quejaban porque era molesto, o lo que sea, porque no les gustó. Pero había una persona detrás. Y leí [lo que dijo] y sólo pensé: 'Dios, yo soy una de esas personas'. Me hace sentir fatal."

Por su parte, Christopher McQuarrie, director de 'Misión Imposible: Fallout', también se ha pronunciado sobre esta controversia tras verse envuelto en una discusión con los trolls de Rian Johnson en Twitter. McQuarrie llegó a decir que tras leer los comentarios sobre 'Los últimos jedi' había perdido todo interés en dirigir una película de 'Star Wars'; ahora, seguramente más calmado, reconoció que entiende la pasión que despierta la saga. Collider tiene sus declaraciones completas, aquí dejo un extracto:

"Las películas son muy emocionales. Extremadamente emocionales. Una película como Star Wars, o las de Marvel, donde estás tratando con cómics, son cosas que proceden de su infancia. Es algo de lo que son tremendamente protectores."

"Con 'The Way of the Gun' ['Secuestro infernal'] aprendí una valiosa lección, la gente tiende a reaccionar de forma bastante extrema cuando no satisfaces sus expectativas, o cuando no les cuentas la historia. Han venido a ser entretenidos y se ven haciendo el trabajo."

"Entiendo por qué están tan enfadados, y he estado escuchando sus quejas sobre la película. Al mismo tiempo, creo que sus reacciones son muy extremas, y lo que he notado es que no son capaces de separar su malestar de cómo lo estaban expresando. Así que, si te enfrentas a ellos por la forma en la que se están expresando, se defienden con su derecho a expresar su enfado. Realmente no pueden separar ambas cosas."

"Y eso creo que revela un asunto mayor. La gente está tan ocupada defendiendo su opinión que no se están fijando realmente en cómo lo están haciendo. Lo que hemos hecho como sociedad es afrontar problemas lógicos con respuestas emocionales."