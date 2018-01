Rian Johnson responde a los fans que critican el final de 'Star Wars: Los últimos jedi' con siete tuits incontestables

Sólo faltó la imagen de un micrófono cayendo al suelo. Parece que fue hace mucho, mucho tiempo pero en realidad sólo ha pasado poco más de un mes desde el estreno de 'Star Wars: Los últimos jedi' y los fans no dan tregua en Internet, tanto los que aplauden como los que atacan la película, la entrega más controvertida de la saga.

Ya he comentado antes que, al margen de lo que cada uno opine sobre el trabajo de Rian Johnson, creo que es justo reconocer su esfuerzo por explicar las decisiones que ha tomado, algunas tan polémicas como los padres de Rey, el papel de Snoke o la evolución de Luke. No se está escondiendo. Y no se cansa de responder a los fans. Ahora ha querido acabar con la discusión sobre el giro sorpresa que hay al final del Episodio VIII...

SPOILERS a partir de aquí, ¿de acuerdo?

Si has visto el film, ya sabes, Luke Skywalker regresa para hacer frente a Kylo Ren y la Primera Orden aunque no lo hace como esperábamos: proyecta su imagen desde la isla hasta el campo de batalla, logrando confundir a sus enemigos el tiempo justo para que los rebeldes escapen con vida. Y con su sacrificio (producto del esfuerzo para crear ese "fantasma") vuelve a encender la chispa de la esperanza que se había perdido.

Recientemente comentamos que Johnson aclaró un supuesto agujero en su guion cuando Luke reaparece para pelear con el sable azul. Pero los fans que critican el final continuaban molestos porque el cineasta se "inventó" el poder de Luke para crear, gracias a la Fuerza, una imagen de sí mismo tan realista que es capaz de engañar a todo el mundo. Desde luego no habíamos visto que un jedi pudiese hacer eso antes, y se cuestionaba la validez de esta solución para resolver el duelo final de la película.

Pero como decía, Rian Johnson tiene mucha paciencia y parece tranquilo con las decisiones que tomó como guionista. Ésta es la que parece ser la respuesta definitiva del cineasta a las críticas sobre el final del Episodio VIII, en siete tuits incontestables:

👀 — Rian Johnson (@rianjohnson) 19 de enero de 2018

"El camino del Jedi"

"Técnicas avanzadas de la Fuerza"

"Doppelganger, o Similfuturus, permite a un Jedi crear un duplicado de corta vida, de sí mismo o de un objeto externo, visualmente indistinguible de la cosa real. Aquellos que han perfeccionado esta habilidad pueden crear fantasmas de cualquier persona a su elección o engañar a un enemigo para que vea más objetos, como droides, de los que realmente están presentes."

El título completo del libro es 'The Jedi Path: A Manual for Students of the Force' y puede encontrarse en tiendas como Amazon; está escrito por Daniel Wallace e ilustrado por Ryan Hobson. Hay quien se resiste a dar la razón a Rian Johnson alegando que esa obra ya no forma parte del canon oficial, pero es evidente que la cuestión principal ha quedado zanjada: Johnson no se sacó nada de la manga para resolver el film.

Al contrario. Con este hilo en Twitter, el autor de 'Los últimos jedi' no sólo pone fin a la discusión sobre ese controvertido giro del guion sino que pone de manifiesto que sabe más de 'Star Wars' que muchos fans.