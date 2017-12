Disney sale en defensa de 'Star Wars: Los últimos jedi' ante la indignación de numerosos fans

'Star Wars: Los últimos jedi' está arrasando en taquilla (aunque sin grandes récords y sin conquistar el nº1 en todos los países; todo no puede ser), sin embargo, la gran noticia que está circulando en Internet sobre el Episodio VIII es que está causando una fuerte división de opiniones, sobre todo entre los fans.

Mientras la crítica se muestra bastante contenta con la película (86/100 en Metacritic, 93% en RottenTomatoes) los seguidores de la franquicia se enfrentan con valoraciones muy distintas del trabajo de Rian Johnson. Ahora mismo es la entrega con la puntuación más baja de la saga en Rotten Tomatoes (sí, por debajo de 'La amenaza fantasma') e incluso ha surgido una petición para retirarla del canon oficial. ¿Y qué piensan en Disney? Les encanta lo que está pasando.

Así es, tanta polémica está despertando el Episodio VIII, hay tantos fans indignados con los giros del guion, que el estudio ha decidido realizar unas declaraciones para defender el film. Ha sido Dave Hollis, presidente de la rama de distribución cinematográfica de Disney, quien se ha referido a la división de opiniones con estas palabras:

"Rian Johnson, el reparto, y el equipo de Lucasfilm ha entregado una experiencia que es totalmente 'Star Wars' y al mismo tiempo, fresca, inesperada y nueva. Esto hace que sea una película de 'Star Wars' como el público nunca había visto antes: está haciendo que la gente hable, resuelva sus misterios, hay mucho que digerir, y lo vemos como algo positivo, que debería ayudar a que se recomiende la película y se vea en repetidas ocasiones, conforme entramos en el lucrativo periodo de las vacaciones."

Exactamente, Disney cree en ese viejo dicho de "que hablen de ti, aunque sea mal" y que todas las críticas negativas que se le están haciendo a 'Los últimos jedi' van a contribuir a que siga viéndose durante las fiestas navideñas, con estrenos como 'El gran showman' ('The Great Showman') o 'Dando la nota 3' ('Pitch Perfect 3') intentando comerse una porción importante de la taquilla. Siempre es positivo que una película despierte este tipo de reacciones, que sorprenda y no deje indiferente, aunque parece que muchos fans no están de acuerdo.

Lo cual es gracioso porque se atacó a J.J. Abrams por ser demasiado fiel a las películas anteriores, hasta el punto de acusarle de hacer un remake, y ahora se está atacando a Rian Johnson por hacer exactamente lo contrario, liberar a la saga de todo lo antiguo y dirigirla hacia rutas inexploradas. Quizá el problema es que no se puede contentar a todo el mundo, en especial cuando se trata de una franquicia con tantos seguidores...

La respuesta de Rian Johnson a los fans indignados con 'Los últimos jedi'

Rian Johnson también se ha referido al enfado de una parte de los fans con el Episodio VIII, en una entrevista para BusinessInsider. He traducido sus palabras a continuación:

"Habiendo sido un fan de Star Wars toda mi vida, y habiendo pasado la mayor parte de mi vida en el otro lado de la curva y en ese fandom, el impacto se suaviza un poco. A lo largo de toda mi experiencia soy consciente de que, ante todo, los fans son muy apasionados, se preocupan muy profundamente: a veces son muy violentos hacia mí en Twitter. Pero es porque se preocupan por estas cosas, y les duele cuando están esperando algo específico y no lo obtienen de algo que aman. Siempre duele, así que no me lo tomo como algo personal si un fan reacciona negativamente y me ataca en Twitter. Está bien. Es mi trabajo estar ahí para eso. Cada fan tiene una lista de cosas que quiere ver y que no quiere ver en una película de Star Wars. Vas a encontrar a muy pocos fans ahí fuera cuyas listas encajen.