Hay países donde 'Star Wars: Los últimos jedi' no está triunfando en taquilla: estas películas la han derrotado

Como se esperaba, 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') está arrasando en taquilla, sobre todo en Estados Unidos, donde ha logrando el segundo mejor estreno de toda la historia. En el resto del mundo también ha funcionado extraordinariamente bien en su primer fin de semana pero hay cuatro países donde no ha conseguido el nº1.

Corea del Sur, Turquía, India y Malasia han sido esos países en los que otros títulos han amargado un poquito el estreno del Episodio VIII de la saga galáctica creada por George Lucas. En el caso de Malasia aún se desconoce qué cinta ha logrado superar al largometraje dirigido por Rian Johnson -actualizaré el post en cuando se haga público-, pero sí se sabe ante qué cintas han hincado la rodilla en los otros tres:

'Steel Rain' arrasa en Corea del Sur

Hace ya varios años que nos llega thrillers muy potentes desde Corea del Sur, ya que el público de dicho país ha demostrado un gran interés en ellos y los cineastas una enorme capacidad para sacar adelante algunas propuestas muy interesantes. En el caso de 'Steel Rain' nos cuenta la colaboración entre un agente de Corea del Sur y otro del país vecino para evitar una fuerra nuclear.

La presencia de las estrellas locales Kwak Do-won -'El extraño' ('Gok-seong')- y Jung Woo-dung -'El bueno, el malo y el raro' ('Joheunnom nabbeunnom isanghannom') ha sido determinante para que el público opte por ella en lugar de por 'Star Wars: Los últimos jedi' hasta tal punto de que su recaudación de la cinta dirigida por Yang Woo-suk durante este fin de semana ha sido más del doble que la del Episodio VIII -12,1 millones de dólares frente a 5,17-.

'Fukrey Returns' no tiene rival en India

Un caso aún más llamativo que el de 'Steel Rain', pues en este caso se trata del segundo fin de semana de estancia en los cines de 'Fukrey Returns', secuela de una gran éxito de taquilla estrenado en 2013. Su historia gira alrededor de un mafioso que acaba de salir de la cárcel y que busca vengarse de las cuatro personas que provocaron que pasase una buena temporada entre rejas.

Dirigida por Mrighdeep Lamba, 'Fukrey Returns' tiene además el privilegio de haber superado en la taquilla india a 'Star Wars: Los últimos jedi' durante su segunda semana en cines. La diferencia se estima en entre un 50% y 60% a favor de la producción local.

'Aile Arasinda' sigue triunfando en Turquía

Por ahora no se tienen las cifras concretas, pero 'Aile Arasinda' también ha dejado sin el número 1 de la taquilla turca a 'Star Wars: Los últimos jedi'. Además, aquí la derrota resulta aún más dolorosa, pues es ya la tercera semana en cines de la cinta dirigida por Ozan Aciktan y protagonizada por Engin Günaydin, Demet Evgar, Erdal Özyagcilar y Seher Devrim Yakut.

'Aile Arasinda' es una comedia de corte local sobre un cantante, su hija y los amigos de esta última que ven cómo su vida cambia tras conocer a un hombre divorciado. Ya en su segundo fin de semana consiguió el milagro de mejorar los datos del anterior -se pasó de 1,78 millones de dólares ingresados a 2,14- y no sería raro que haya vuelto a hacerlo en el tercero pese al desembarco del Episodio VIII.